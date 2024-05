Projeto Grooveonline Prevenção chega a mais escolas em Taguatinga e Guará

Promovendo dias de bênçãos e alegrias, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente cada um que participou deste momento.

Um grande público

No CEF 04 de Taguatinga, um público de 900 pessoas estiveram presentes nos dois turnos das apresentações. À tarde, tivemos a presença do saxofonista Gabriel. Ele é morador da cidade.

No CEF 04 do Guará, um público de 1800 pessoas estavam presentes no pátio da escola.

No CEF 05 do Guará, um público de 600 pessoas estavam presentes no pátio da escola.

Escolas surpreendentes

Durante as apresentações a galera esteve sempre muito atenta e animada. Em ambas as escolas os alunos estavam com uma energia muito grande.

Durante os dois períodos, os presentes acompanharam atentamente tudo que acontecia no palco. Absorvendo tudo de importante que era passado pelos integrantes do Projeto.

No CEF 04 e 05 do Guará, a banda Grooveonline cantou parabéns para os aniversariantes presentes.

Ao final das apresentações, nos dois períodos, Denilson e Dhemis cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Escolas especiais fazem dias especiais

O CEF 05 do Guará, localizado na QE 34 do Guará II, é uma escola muito especial. Eles atendem a crianças e jovens que precisam de um atendimento mais especializado. Pessoas incríveis com histórias incríveis

Nos dois turnos integrantes da banda foram pro meio da plateia tocar. Os presentes foram ao delírio com isso. Pela manhã a aluna Vitória tocou guitarra.

Semeando e conscientizando

O Projeto Grooveonline Prevenção está plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. Conscientizando sobre a importância do bom cultivo para que colha bons frutos. Que ficar longe de tudo aquilo que é ruim é importante para que nada traga problemas a sua plantação.

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não são só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Fazendo com que seja um tremendo sucesso. Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

Muito bem representando o Senador Izalci, seu assessor Marcos Aurélio esteve presente na apresentação de hoje. Marcos, não só, tem defendido e elogiado a enorme grandeza e o impacto que o Grooveonline Prevenção tem. Bem como tem falado com os alunos sobre a importância do ser, de estudar, valorizar o que é correto e batalhar para ter um futuro melhor.

No CEF 04 do Guará, além da presença de Marcos Aurélio, tiveram mais dois integrantes da equipe do Senador. Thiago e Davi, pertencentes a assessoria de comunicação do Senador Izalci, estavam no colégio realizando a captação de imagens para realização de mini documentário falando sobre esta magnífica obra.

São 20 escolas contempladas

Esta nova etapa, que contempla mais 20 escolas públicas no DF, só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele, que já foi patrono de outras edições, volta a empenhar recursos para a continuidade desta Obra. Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, há décadas, por pautas ligadas à educação.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

