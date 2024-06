As festas juninas escolares são uma oportunidade de aprendizado prático e lúdico, onde os

estudantes podem conhecer mais sobre a cultura brasileira, participar ativamente da

organização do evento, desenvolver habilidades manuais na criação das decorações e,

claro, se divertir!

A EC 21 do Gama dedicou os meses de maio e junho para o Projeto Literário com o tema

Cuidar das Finanças e para isso os Educadores tiveram como suporte pedagógico o livro

Educação Financeira do escritor Simão de Miranda que aborda a educação financeira, com

o objetivo de preencher essa lacuna educacional e proporcionar às crianças o

desenvolvimento das habilidades necessárias para gerir o dinheiro de forma responsável.

Durante o Projeto também foram apresentados os seguintes livros do autor : O menino

mágico, Dona Aranha não subiu pela parede, A divertida e curiosa história do dinheiro, O

mundo encantado dos Kayapó, Pé com Pé e Zé Perequeté do Ó do Borogodó, sendo que o

último título inspirou a construção da Festa Junina da escola homenageando o escritor e

sua obra.

Simão de Miranda é natural do Maranhão ,escritor, educador da Secretaria de Educação do

DF, Cidadão Honorário de Brasília , Doutor em Psicologia , autor de mais de 60 obras de

literatura para crianças e formação de professores , tem livros traduzidos em Portugal e no

México.

Convidamos toda a comunidade para prestigiar o Arraiá Simão de Miranda -O Ó do

Borogodó . Preparem suas vestimentas juninas e venham para a Festa mais badalada do

ano. Muita diversão , comidas típicas, bazar , música e dança , e claro , muitos ó do

Borogodó.

Data : 08/06/2024

Endereço : Escola Classe 21 do Gama – EC 21 -Área Especial – Quadra 44/45 – Shis Leste

Horário : 14h às 18h

Assinatura do Texto: “Por Carla Geórgia, Coordenadora Pedagógica