Experiência de Sucesso: Pamonha Caipira e o Primeiro Emprego

Com uma abordagem inovadora e humanizada, a Pamonha Caipira revoluciona a maneira como promove o crescimento profissional, especialmente para os iniciantes no mercado de trabalho. Além de oferecer treinamentos personalizados e oportunidades de capacitação, prioriza a criação de um ambiente de trabalho acolhedor, diversificado e seguro para todos os colaboradores. Essa abordagem não apenas impulsiona o desenvolvimento individual e profissional, mas também fortalece a coesão da equipe e contribui significativamente para o sucesso da empresa.

“Primeiro, eles começam como estagiários. Depois de 6 meses, aqueles que se destacam no negócio, nós os contratamos. Estamos proporcionando uma contribuição social significativa para esses jovens, gerando oportunidades, dignidade e respeito. É um voto de confiança e amor que está no DNA da empresa,” disse Marli Aparecida, fundadora da Pamonha Caipira

Em 25 de maio de 2021, o Senado aprovou o projeto de lei (PL) que visa incentivar as empresas a contratarem jovens de 16 a 29 anos sem experiência prévia no mercado de trabalho. O projeto propõe uma redução significativa das contribuições previdenciárias e do FGTS por parte das empresas que realizarem essas contratações. Isso implica na diminuição da alíquota do INSS patronal de 20% para até 1%, e da alíquota do FGTS de 8% para 1% durante o primeiro ano de vínculo empregatício. Agora, o projeto aguarda apreciação na Câmara dos Deputados.

Lojas da Pamonha Caipira

A Pamonha Caipira possui três lojas próprias: uma no Setor Central do Gama, em frente à rodoviária, outra na Ponte Alta do Gama e uma terceira no Taguatinga Shopping.

Horários de funcionamento e contatos:

Loja do Gama: 61 3970-0050

🏍 Delivery diariamente das 15h às 22h

Taguatinga Shopping: 61 3877-1313

🏍 Horário de funcionamento conforme o shopping

Instagram da Pamonha Caipira clique aqui!

Curtir é bom, comentar é melhor, compartilhar é tudo!