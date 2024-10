O Colégio Cívico Militar de Brazlândia recebe com muito entusiasmo o Projeto Grooveonline Prevenção

Promovendo um dia espetacular, de transformação, conscientização, disciplina e muita alegria. Tratando de questões como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, a vida de todos que ali estavam.

Um grande público

Entorno de 900 pessoas estiveram na quadra da escola, durante os dois períodos.

Uma escola exemplar

O Colégio Cívico Militar de Brazlândia, CED 02 cultua valores cívicos e morais, ética, disciplina e respeito ao professor.

Ali os alunos recebem um ensino de qualidade e aprendem a respeitar o próximo e seus superiores. Bem como a importância do patriotismo de cada um.

No período da manhã, no CED 02, os alunos participaram do hasteamento da Bandeira do Brasil, bem como marcharam. Por fim, em posição de sentido, cantaram o Hino Nacional, enquanto a bandeira era hasteada na quadra. Um momento emocionante que tocou profundamente toda a equipe do Projeto Grooveonline Prevenção. Veja como foi:

Uma gestão que dá resultado

A presença de gestão compartilhada nestas unidades de ensino, faz com que elas fiquem entre as dez melhores no IDEB.

Isso é uma prova clara da eficácia desse modelo, que tem contribuído diretamente para a qualidade da nossa educação. Esse resultado mostra que, com a parceria entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública, consegue-se criar um ambiente de aprendizado seguro e eficiente.

A Escola Cívico Militar de Brazlândia é um exemplo disso. Nessa unidade a gestão conjunta entre Secretaria de Educação, através da CRE de Brazlândia, e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal mostram os resultados.

A boa semeadura gera uma boa colheita

O Projeto Grooveonline Prevenção está semeando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. Conscientizando sobre a importância do bom cultivo para que colha bons frutos, Orientando a ficar longe de tudo aquilo que traga malefícios para a existência do ser.

Durante as apresentações Lucas e a Banda Grooveonline levam, não só, momentos de alegria, entretenimento e diversão. Bem como momentos de conscientização e motivação, trabalhando a importância do ser hoje em prol do amanhã.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

Ao final das apresentações, Denilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Lucas Gonçalves, baterista e Youtuber

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

Cia de Teatro Lábios da Lua – Gama, DF

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual

Denilson Bhastos, ex The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

Uma escola muito receptiva

O projeto foi muito bem recebido no CED 02. A Vice-diretora, Allene Martins Rezende, recebeu toda a equipe com muito carinho. Ao final ela agradeceu pelo maravilhoso dia que este projeto proporcionou à toda aquela comunidade. Allene reforçou o desejo em que sua escola possa ser, novamente, contemplada com o Projeto Grooveonline Prevenção

O Prof. Nilson, que foi diretor desta escola por mais de 20 anos e hoje é assessor do Senador Izalci, agradeceu pelo projeto. Ele ressaltou como todos proporcionaram um dia incrível.

Durante a apresentação, tivemos a presença da Sra. Jordana, representando a coordenação Regional de Ensino de Brazlândia.

Também teve a presença do Sargento Maurício, juntamente com outros integrantes do corpo de bombeiros. Foram eles que comandaram o ato cívico no início do projeto.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

Mais uma vez o Senador Izalci esteve muito bem representado. O Prof. Nilson, que já trabalhou nesta escola, é o assessor regional do senador.

O Coordenador Geral do Projeto, empresário Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.

Esta nova etapa está tendo o apoio do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação” e tem investido nas escolas.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

