Com o retorno das aulas o Projeto Grooveonline prevenção continua impactando a vida nas escolas

Promovendo um dia de transformação, conscientização e alegria, tratando de questões como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente, não só cada um que participou deste momento, bem como a equipe Grooveonline como um todo.

Um ótimo público

No CEM 01 do Guará, um público de 1000 alunos estavam presentes na quadra da escola.

Na Escola Classe 35 da Ceilândia um público de 600 alunos estiveram acompanhando e participando do Projeto.

Os presentes ficaram muito felizes por estarem recebendo o projeto na sua escola. Alguns até se apresentaram junto com a banda.

Semeando e conscientizando

O Projeto Grooveonline Prevenção está plantando, hoje, em prol de uma boa colheita no futuro. Conscientizando sobre a importância do bom cultivo para que colha bons frutos, Orientando a ficar longe de tudo aquilo que é ruim é importante para que nada traga problemas a sua plantação.

Lucas, que é baterista e Youtuber, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e bateu um papo com os presentes sobre música e internet. Ele, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que posteriormente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temáticas motivacionais.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Denilson Bhastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas da atualidade.

No CEM 01 do Guará o assessor regional do Senador Izalci, Marcos Aurélio foi ao palco dançar forró com uma das professoras da escola.

No CEM 01 do Guará, durante a apresentação da tarde, o aluno Vitor Humberto subiu ao palco para cantar e tocar violão. Ele cantou e tocou uma música no estilo Piseiro.

O CEM 01 do Guará já teve alunos ilustres

Isso mesmo, o patrono destas edições do Projeto Grooveonline Prevenção, Senador Izalci Lucas, fez o ensino médio no CEM 01 do Guará.

Não só ele, mas o baixista da banda Grooveonline, Misael Cordeiro, também estudou no Centro de Ensino Médio nº 01. Saiba mais: Projeto Grooveonline Prevenção chega a mais escolas em Taguatinga e Guará

Em Ceilândia uma unidade inclusiva e participativa

A Escola Classe 35 de Ceilândia é uma escola inclusiva. Tendo alunos especiais em meio aos seus frequentadores.

O aluno Kauã, que foi diagnosticado com Autismo e Síndrome de Tourette, participou das apresentações. Kauã deu uma palestra onde falou sobre os malefícios do Bullying. Um menino incrível que falou aos colegas sobre a importância de não praticar Bullying uns com os outros. E que isso faz muito mal, não só para quem recebe, quanto para quem o pratica. Ao final vários colegas chegaram até Kauã pedindo seu autógrafo. Mostrando o quão ele é querido pelos seus colegas.

Alunos e professores interagiram com a Banda Grooveonline. Na apresentação da tarde os professores Jéssica e Juarez foram ao palco dançar forró.

A Diretora da Escola Classe 35 elogiou o projeto e disse que batalhará por mais uma edição do Grooveonline Prevenção em sua escola.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar, que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

O Coordenador Geral do Projeto, empresário Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.

Muito bem representando o Senador Izalci, seu assessor Marcos Aurélio esteve presente na apresentação de hoje. Marcos, não só, tem defendido e elogiado a enorme grandeza e o impacto que o Grooveonline Prevenção tem. Bem como tem falado com os alunos sobre a importância do ser, de estudar, valorizar o que é correto e batalhar para ter um futuro melhor.

Mais escolas contempladas

Esta nova etapa está tendo o apoio do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação” e tem investido nas escolas.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

