Projeto Social “Jiu Jitsu para Cristo” do Gama DF ganha destaque internacional O "Oscar das Artes Marciais", em Atlantic City, no estado de New Jersey nos EUA é do Gama

Fundado em Novembro de 2011 pelo professor Halyson Lessa Faixa Preta 2 graus da equipe Barreto jiu-jitsu, o Projeto Social Jiu-Jitsu para Cristo Gama DF tem se destacado não só na assistência social, ressocialização e inclusão social, mas, em todo cenário das artes marciais no Brasil e no mundo. Recentemente o projeto recebeu o maior prêmio das artes marciais MUNDIAL em um mega evento realizado em Atlantic City em Nova Jersey nos Estados Unidos o Oscar das artes marciais mundial.

O Projeto Social Jiu-Jitsu para Cristo Gama DF foi o primeiro projeto social no Brasil a receber uma convocação internacional da Action Martial Arts o maior evento do mundo no gênero das artes marciais e defesa pessoal militar e urbana em 2022 através do diretor geral para o Brasil Mestre João Dias representando a delegação Brasileira da Action Martial Arts Magazine, o Hall of Fame reuniu vários mestres das artes marciais mundial, militares, autoridades e atores de Hollywood como Jason Statham dos filmes Os Mercenários, Carga Explosiva, Velozes e Furiosos, Adrenalina, o ator Michael Jai White dos filmes Quebrado Regras, Lutador de rua, O Lutador, entre outros grandes atores. O que mais nos enche de orgulho e satisfação é que o nome do Projeto Social Jiu-Jitsu para Cristo Gama DF estava lá no meio de tantas celebridades e mestres internacionais representando o Brasil, Brasília e principalmente o nosso Gama DF.

O Projeto Social Jiu-Jitsu para Cristo Gama DF precisa de você para dar continuidade neste trabalho tão lindo e responsável sempre contribuindo para uma sociedade melhor e assim ajudando a nossa cidade, se você quiser ajudar e contribuir com esse trabalho maravilhoso é só entrar em contato com Professor Halyson Lessa pelo número (61)98494-2479 e já siga o Instagram @halysonjjpc e @jiujitsuforchrist.

Fonte: Capital do Entorno – 28 de julho de 2022