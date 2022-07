Família Kubitschek volta ao cenário político no DF

A política começou a tomar uma forma mais clara no Distrito Federal. Algo de grande impacto que vem tendo como carro chefe a geração de emprego e o crescimento econômico, no qual à neta de Juscelino Kubitschek, Anna Christina Kubitschek, casada com o empresário e pré-candidato ao Governo do DF, Paulo Octávio (PSD-DF), pode assumir a função de primeira-dama da capital.

Para o DF a contribuição mais relevante, no tocante a essa possibilidade, está no componente histórico. Brasília não existiria sem Juscelino Kubitschek. Sua visão política e determinação de líder visionário viabilizou e consolidou a existência do Distrito Federal. Dando aos brasilienses oportunidades de desenvolvimento e trabalho.

Outra questão está na disponibilização de competência e entusiasmo da futura Primeira Dama, favorecendo a sinergia entre as gestões econômica e social, impulsionando educação/cultura/esporte e reduzindo as desigualdades sociais.

Anna Christina sempre teve uma vida inteiramente dedicada à família e à Brasília. Ela exercita com maestria a missão de preservar o legado do avô, cuja memória é reverenciada especialmente pela onda de desenvolvimento que imprimiu ao país, denominada 50 anos em 5. Anna é quem administra, há mais de duas décadas, o Memorial JK.

Anna Christina Kubitschek é, além de esposa e mãe, uma gestora geneticamente formada na política e no progresso. Ela exerce suas atribuições alicerçadas em convicções cristãs e forte viés social, características que permitem antever intensas e consistentes ações de inclusão e ampliação das atividades sociais e culturais no Distrito Federal.

A depender de decisões inicialmente políticas e posteriormente eleitorais, o DF passa a ter a perspectiva de acelerado avanço econômico e social, não somente pelo perfil do pré-candidato Paulo Octávio, mas também pela parceria de uma primeira-dama preparada, disposta e entusiasta do progresso, da inclusão social e da democracia.

Desde Márcia Kubitschek, ex-deputada federal constituinte (MDB) e vice-governadora na gestão Joaquim Roriz (MDB), a capital do Brasil não tinha uma possibilidade tão forte de se conectar com a família do seu idealizador e fundador. E na corrida eleitoral no DF ainda temos o pré-candidato André Kubitschek que concorrerá a uma vaga à Câmara Federal. André é filho mais novo de Anna Cristina e Paulo Octávio, nascido em Brasília, unindo o passado, o presente e projetando um futuro promissor.

“Nada de significativo e verdadeiramente duradouro poderá ser construído sem lutas. Sacrifícios e idealismo. Só com o pensamento voltado para o futuro é que as gerações presentes poderão ser dignas da admiração dos que nos sucederem na corrente ininterrupta do tempo. Temos uma Pátria a servir e dignificar e ela de nós espera que saibamos estar à altura da tarefa de lhe proporcionar, com o nosso esforço de hoje, os elementos para sua força e sua grandeza de amanhã”.

Juscelino Kubitschek

Da redação do Gama Cidadão – 29/07/2022