PSD lança Paulo Octávio ao Governo do Distrito Federal O presidente nacional, Gilberto Kassab vê com simpatia o nome Paulo Octávio

O vice-presidente do PSD-DF, Virgílio Neto, juntamente com demais lideranças do partido, confirmam o empresário Paulo Octávio como candidato ao Governo do Distrito Federal pela legenda, nesta quarta-feira (27).

Paulo ganhou força após a indecisão e indefinição de nomes para a disputa ao comando do GDF. Fato, este, que motivou o partido a confirmar seu nome para a disputa.

Virgílio Neto justifica a decisão, afirmando que a experiência e capacidade de articulação do atual presidente da sigla no DF, fazem dele o nome mais preparado para governar o DF.

Paulo Octávio deve considerar a proposta de ser candidato a governador até o dia 5 de agosto, último prazo para a realização das convenções partidárias.

“A habilitação conciliadora e agregadora do Paulo Octávio neste momento é importante para construir uma aliança na capital”, finaliza Virgílio Neto

Paulo Octávio já foi deputado em dois mandatos (1991 e 1999). Assumiu uma vaga no Senado em 2003 e se licenciou em 2007 para assumir como vice-governador de José Roberto Arruda. Atualmente seu empreendimento empresarial lidera uma holding composta por 20 outras empresas, incluindo construtora, seis hotéis, imobiliária, três shoppings, corretora de seguros, uma concessionária, quatro emissoras de rádio e uma de TV. Paulo Octávio é casado com Anna Cristina, neta de Juscelino Kubitschek, e tem quatro filhos.

Agora ele é o nome forte do PSD-DF para ocupar a cadeira de mandatário do Buriti nos próximos 4 anos.

Redação do Gama Cidadão – 27/07/2022