Reunião do Conseg Urbano discute demandas da segurança pública e apresenta novo comandante do 9° Batalhão do Gama

O Conselho Comunitário de Segurança do Gama – Urbano, presidido pela Major Nizia e pela 1ª Secretária Eurides, juntamente com a voluntária Iolanda Oliveira do Conselho de Transparência da CGDF e diretora do Observatório Social do Brasil em Brasília, tem a honra de convidar toda a sociedade para participar desta magnífica reunião com autoridades, lideranças e moradores para discutir soluções para nossos problemas com interesse no atendimento e na aproximação em um espaço totalmente democrático. Na ocasião, o comandante do batalhão do Gama, coronel Muriel, será apresentado à comunidade e responderá a questionamentos direcionados à segurança pública. A reunião está programada para o dia 10 de abril, no CIL Gama – Centro Interescolar de Línguas do Gama, às 19 horas.

A dinâmica de funcionamento do Conselho consiste em mobilizar a sociedade civil organizada, cidadãos em geral e gestores para que, em reuniões, levantem as demandas da comunidade em relação à segurança pública, ouçam as queixas e necessidades e apresentem-nas aos gestores responsáveis por cada demanda, para que esclareçam seus encaminhamentos até a próxima reunião. Seus conselheiros são responsáveis por monitorar, avaliar e gerir problemas, além de sugerir possíveis soluções para a segurança pública. Eles apresentam as reivindicações da comunidade em reuniões periódicas com os gestores: PCDF – Delegados da 14ª e 20ª DP, Comandantes da PMDF e CBMDF, Diretor do DETRAN, Batalhão Escolar, Conselho Tutelar, Administração Regional, SEDESTMIDH, SSP, AGEFIS e DER, e a maioria de suas demandas são atendidas.

Sua diretoria é composta por voluntários de diversos segmentos da comunidade e sua atuação é suprapartidária, baseada no Dec. 37.462, que visa integrar a comunidade com as autoridades de segurança pública, a fim de resultar na melhoria e qualidade de vida da população, proporcionando a resolução de seus problemas.

Fique atento às datas das próximas reuniões e venha dar sua contribuição para o fortalecimento da cidadania por meio do controle social e da gestão democrática, popular e participativa, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. O futuro de nossa cidade depende de nós. Acompanhe a agenda do CONSEG GAMA no portal Gama Cidadão e no Facebook e Instagram do Conseg Gama.