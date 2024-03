A Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade recebeu entorno de 1000 livros doados pela Terracap. A iniciativa faz parte do programa Terracap Cidadã que busca desenvolver ações socioambientais no Distrito Federal.

A Biblioteca Pública de Ceilândia foi inaugurada em 1993. É uma instituição de utilidade pública cultural, moderna e informatizada que atende crianças, jovens e adultos das instituições públicas e particulares de ensino. Tem como missão ser um centro de informação e promoção da leitura, buscando oferecer serviço de qualidade aos seus frequentadores, com base na igualdade de acesso.

Vânia Pires, servidora da biblioteca, falou da importância das doações. “Todo o nosso acervo é doado e chega para a comunidade na forma de empréstimos e de outros projetos. Além disso, é feito intercâmbio com outras bibliotecas públicas”, explica.

Um acervo rico

Atualmente, a Biblioteca Pública de Ceilândia conta com um acervo de 62,8 mil exemplares. Para auxiliar na arrecadação, é solicitado que cada novo usuário faça a doação de livros no ato do cadastro. Como forma de incentivo para a leitura, não é exigida idade mínima para a obtenção da carteirinha. São 16,5 mil leitores cadastrados até fevereiro passado.

Segundo Evandro Valentin, gerente de Gestão de Pessoas da Terracap e um dos idealizadores do Terracap Cidadã, as cerca de mil doações foram feitas pelos empregados da Terracap e de suas subsidiárias, Biotic e ETR. “Desde 2016, realizamos essa ação, contando com a mobilização e generosidade dos colegas”, conta.

A Biblioteca Pública de Ceilândia – Carlos Drummond de Andrade fica na QNN 13 Área Especial e funciona de segunda à sexta, de 8h às 22h, e aos sábados, de 8h às 12h. ais informações: 3550-6279 ou [email protected]

Ceilândia: Celebrando 53 Anos de História e Cultura

Ceilândia é única. Uma mistura de gente, diversidade de ideias e de culturas que se mostra no sorriso das pessoas, na alegria do pessoal do Muita Treta, cronistas do cotidiano ceilandense.

É uma cidade de resistência, desde os tempos dos Incansáveis de Ceilândia. Hoje a moçada do Jovens de Expressão mantêm a força de buscar, de conquistar um espaço que é de todos. Direito que é de todos!

Neste mês de março a cidade está fazendo aniversário. Ceilândia completa 53 anos de implantação como uma região administrativa do do Distrito Federal.

Ceilândia do cinema de Adirley Queiroz, do Samba na Guariba, do futebol de Robert Renan, do Ceilândia Esporte Clube, da turma que dança Charme, dos repentistas, dos artistas do rap que dominaram o Brasil… A cidade não para de se mostrar bonita por dentro e por fora.

Saiba mais: Ex-governadora do DF e fundadora de Ceilândia, Maria Abadia, e dep. Paula Belmonte prestigiam o Grooveonline Prevenção

A maior cidade do DF

A cidade é a região mais populosa do Distrito Federal. São 287.023 moradores, de acordo com dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (21/3).