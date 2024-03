Ex-governadora do DF e fundadora de Ceilândia, Maria Abadia, e dep. Paula Belmonte prestigiam o Grooveonline Prevenção

O CEF 25 recebeu o Grooveonline Prevenção. Sempre com muito entusiasmo, uma galera muito animada. A comunidade escolar recebeu todos do projeto com muita atenção e dedicação propiciando que houvesse um dia repleto de música, teatro e palestras na escola.

Um projeto participativo

Em mais um dia emocionante, em torno de 1500 pessoas estiveram presentes durante os dois turnos. Os alunos, professores e servidores foram beneficiados por todo o trabalho realizado pelo Projeto Grooveonline Prevenção.

Durante as apresentações é comum que haja uma interação entre os participantes e a equipe do Grooveonline Prevenção. Neste sentido, integrantes da plateia acabam mostrando um pouco do talento que possuem, seja textual, desenho ou musical.

Durante a apresentação no CEF 25 o jovenzinho Kauwã, de 8 anos, surpreendeu a todos quando deu uma palestra onde falou da questão do respeito, da aceitação e da questão do bullying. Além, claro, de falar sobre seu problema.

Ele foi diagnosticado com Síndrome de Tourette, o qual é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância e que muitas vezes causam muito constrangimento ao portador. E por ser pouco conhecido algumas pessoas não entendem e praticam bullying com a pessoa.

Energia que contagia

Durante as apresentações a galera esteve sempre muito animada. No CEF 25 os alunos estavam com uma energia muito grande. Durante os dois períodos os presentes acompanharam atentamente tudo que acontecia no palco.

Ao final das apresentações, nos dois períodos, Dhenilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Semeando e conscientizando

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

Presenças ilustres

Mas não só foi a banda Grooveonline, os palestrantes e o teatro que tornaram aquele um dia ainda mais especial. A escola recebeu a presença da madrinha desta edição, a deputada Paula Belmonte. Bem como a visita ilustre da Sra. Maria de Lourdes Abadia, esta que é muito querida na cidade, sendo considerada pelos seus cidadãos como a “Mãe de Ceilândia”.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar, que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

E, com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, destinou verba para a realização desta importante obra. Mais escolas pelo DF estão sendo beneficiadas e recebendo o Projeto Grooveonline Prevenção.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

