Recital solo de Jaime Ernest Dias no Gama

O artista

Violonista, arranjador e compositor versátil, Jaime Ernest Dias é um grande entusiasta e produtor de iniciativas de divulgação da música instrumental para pequenas e grandes audiências. Entre 2001 e 2005, integrou o corpo docente do Curso Internacional de Verão de Brasília do Centro de Ensino Profissional/Escola de Música de Brasília. No ano de 2009 participou do Projeto “Cuerdas de La Integración” em Assunção, no Paraguai em concerto solo. Desde 2008 é diretor musical do Projeto Outras Bossas patrocinado pelo Conjunto Cultural da Caixa Econômica em Brasília.

O nome do projeto “Vila Sarrafo” faz uma ponte com a história do Setor Sul do Gama, quando em julho de 1964, famílias, possivelmente de trabalhadores que ajudaram a construir Brasília, enfrentando dificuldades de toda ordem, foram transferidos pela Polícia do DF para a região onde hoje se encontra o espaço cultural da Cia. Lábios da Lua. Essas famílias foram chamadas de os “invasores da Vila Planalto” (como foram denominados na edição de 23 de julho de 1964 do jornal “Última Hora”). Sem muitos recursos, construíram suas casas com pedaços de madeira (conhecidos como “sarrafo”- folhas de madeirite sobrepostas e pregadas). O nome-homenagem a essa origem sofrida serve como inspiração para vencer desafios por meio da arte, vencendo estereótipos negativos, mostrando que essa localidade tem presente e futuro promissores e merece acesso à cultura que se espraie pelo Gama e contagie as regiões administrativas ao redor.Oficinas de Gestão Cultural, Formação de Núcleo de Captação, Oficinas Teatrais, Oficina de Música, Artes-Plásticas para a Infância ( quatro semanas de atividades lúdicas de artes plásticas para a primeira infância nas férias de julho), A Vila Encena (atrações da cena atual e artistas emergentes selecionados através de edital), “Sarau Julino da Vila Sarrafo” e “Sarau Natalino da Vila Sarrafo”, Cineclube Vila Sarrafo (exibições de filmes produzidos no Distrito Federal, com a presença dos diretores) e Apresentações de Cenas de Peças(talento local com oito sessões de apresentações de cenas de peças do cenário do momento), compõem a programação de atividades que serão desenvolvidas durante o projeto.O projeto fará Reciclagem Consciente, mantendo recipientes adequados para separação de lixo orgânico, plástico, metal, vidro e papel, incentivando todos os visitantes a fazerem sua parte na reciclagem. Além disso, ao selecionar grupos e artistas para utilizar o espaço nos chamamentos exclusivos do projeto Vila Sarrafo II, será concedida maior pontuação aos eventos (peças, shows ou exposições) que abordarem a sustentabilidade em suas obras, visando ser uma plataforma para ideias e expressões que promovam a consciência ambiental.

Lábios da Lua

Desde a sua fundação em 25/6/1992 , a Associação Lábios da Lua tem como objetivo o fomento a arte e a cultura, promovendo a cidadania e em sintonia com o meio ambiente, fazendo com que a sociedade tenha acesso à arte, bem como os artistas tenham acesso à sociedade, divulgando todas as formas de manifestações artísticas da região do Gama. O Espaço Cultural Lábios da Lua funciona na Quadra 4, lote 16, do Setor Sul do Gama, desde 10 de fevereiro de 2010.

Serviço:

O quê: Recital Solo do violonista, arranjador e compositor Jaime Ernest Dias

Quando: sábado, 27 de abril, às 20h

Onde: Salão de Exposição da Associação Companhia Lábios da Lua (Quadra 4 Lote 16 Loja C e D – Setor Sul, no GAMA)

Esta atividade integra a 1ª Temporada da Programação Cultural Variada Especial Vila em Cena, do Projeto Lábios da Lua da Vila Sarrafo II, realizado com recursos do FAC-DF.

Tudo aberto e gratuito

Informações no Instagram @cialabiosdalua

Jaime Ernest Dias