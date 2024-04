Tempo de Plantar – Comitê Gama: Criando um Futuro Sustentável e Regenerativo para o Jardim de Frutos do Cerrado do Gama

O Movimento Regenerativo “Tempo de Plantar” fez um grande avanço no último sábado, dia 13 de abril, em direção a um futuro mais sustentável e promissor. O evento ocorreu no Jardim Frutos do Cerrado, ao lado do Residencial Gamaggiore, e marcou mais uma ação de agroecologia de “coroamento e adubação” do Movimento Regenerativo Tempo de Plantar – Comitê Gama, com o apoio do Centro de Ensino Fundamental 04 do Gama (CEF 04 – Gama) e da Administração Regional do Gama. Alunos e professores do CEF 4 estiveram presentes, e a Administração Regional forneceu enxadas e outros utensílios essenciais para a realização da atividade.

Desde o final do ano passado, o Movimento Regenerativo “Tempo de Plantar” tem promovido ações socioambientais no Parque Distrital do Gama (antiga Prainha), resultando no plantio de mais de 300 mudas na cidade do Gama.

Essa iniciativa faz parte do movimento “Tempo de Plantar”, que teve origem em Brasília, DF, em 2019, e se expandiu para se tornar um movimento nacional, ganhando força também em outros países. Seu propósito é incentivar o plantio de árvores nativas durante o período das chuvas, de outubro a abril, visando regenerar a vegetação urbana, promover a educação ambiental, garantir a qualidade de vida e minimizar os impactos das questões socioambientais, como desmatamento, queimadas, ocupação desordenada do solo, escassez de água, descarte inadequado de resíduos sólidos, poluição do ar e as consequências das mudanças climáticas.

É importante destacar que o “Tempo de Plantar” prioriza o plantio de espécies nativas do Cerrado, pois são adaptadas às condições locais, ao clima, ao solo e contribuem para preservar a biodiversidade da região. Além disso, o movimento respeita as normas de planejamento urbano e legislação ambiental, colaborando com as autoridades locais e órgãos ambientais para planejar os plantios de forma integrada e sustentável.

Assista ao vídeo com a professora Juanice Santos, coordenadora do Tempo de Plantar – Gama, e junte-se a nós para descobrir como estamos contribuindo para um futuro mais sustentável e regenerativo.

