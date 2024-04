Inscrições para Programa Jovem Senador vão até final de abril

As inscrições para o Programa Jovem Senador 2024 estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Para participar, é necessário que os candidatos estejam matriculados e frequentem uma escola pública, tenham no máximo 19 anos completos até 31 de dezembro de 2024, e estejam disponíveis para participar da Semana de Vivência Legislativa, que ocorrerá de 5 a 9 de agosto.

A primeira etapa do programa consiste na realização de um concurso de redação, cujo tema deste ano é “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”. A folha da redação final e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do programa.

As escolas da rede pública do DF devem enviar as redações para as Coordenações Regionais de Ensino (CREs) até dia 19 de abril. Cada unidade escolar interessada em participar deve promover um concurso interno para eleger a redação que melhor representará a escola. Cada participante deverá ter um professor orientador, que pode ser de qualquer componente curricular.

Após essa etapa, cada Coordenação Regional de Ensino seleciona uma redação e a encaminha fisicamente para a Diretoria de Ensino Médio (Diem) da SEEDF até 30 de abril. O setor fica responsável em ler as redações e escolhe as três melhores, sem qualquer classificação, que serão encaminhadas para o Senado Federal para a seleção final.

Os autores dos 27 melhores textos, um de cada unidade da federação, e seus professores orientadores terão a oportunidade única de passar uma semana no Senado Federal e vivenciar de perto o ambiente legislativo.

O principal objetivo do Programa Jovem Senador é proporcionar aos estudantes do ensino médio uma experiência significativa no ambiente político, e permitir que compreendam de forma prática o funcionamento do Senado Federal e seu papel na democracia brasileira.

Por meio do programa, os jovens têm a oportunidade de debater questões relevantes para o país, desenvolver habilidades de liderança e cidadania, além de contribuir ativamente para a construção de um futuro mais justo e democrático.

Por Tainá Morais, Ascom/SEEDF