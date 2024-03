Grooveonline Prevenção chega ao CEF 106 do Recanto e ao CEF 201 de Santa Maria

O CEF 106 recebeu, pela 3ª vez, o Grooveonline Prevenção. Sempre com muito entusiasmo, uma galera com uma energia tremenda. O diretor, Sr. Eluídes Agapito, recebeu todos do projeto com muita atenção e dedicação propiciando que houvesse um dia repleto de música, teatro e palestras na escola.

No CEF 201, uma energia contagiante tomou conta da escola com a presença do projeto. Grooveonline Prevenção. Proporcionando mais um dia incrível com muita música, teatro e palestras. A diretora, Sra. Daisy Christina, recebeu a todos com muito carinho e atenção. Ela ficou muito empolgada por estar recebendo pela 3ª vez o Grooveonline Prevenção.

Em mais dois dias emocionantes, em torno de 1500 pessoas estiveram presentes durante os dois turnos. Os alunos, professores e servidores foram beneficiados por todo o trabalho realizado pelo Projeto Grooveonline Prevenção.

Saiba mais: O CEF 03 do Gama e o CEF 113 do Recanto das Emas recebem o Grooveonline Prevenção com muito entusiasmo

Um projeto participativo

Durante as apresentações é comum que haja uma interação entre os participantes e a equipe do Grooveonline Prevenção. Neste contexto, em algumas escolas, integrantes da plateia acabam mostrando um pouco do talento que tem, seja textual, desenho ou musical. Assim, durante a apresentação no CEF 201 a aluna Ketlen subiu ao palco e cantou uma música religiosa.

Muitos talentos são encontrados nas escolas por onde o Projeto Grooveonline Prevenção passa. Desde instrumentistas, cantores, atores, desenhistas dentre outras formas artísticas. Além claro de esportistas.

Energia que contagia

Durante as apresentações a galera esteve sempre muito animada. No CEF 106 os alunos estavam num frenesi muito grande. E no CEF 201 os presentes acompanharam atentamente tudo que acontecia no palco.

Ao final das apresentações, nos dois períodos, Dhenilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Semeando e conscientizando

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

Saiba mais: Em Santa Maria o CEF 209 e 213 são beneficiados pelo Projeto

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar, que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

E, com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, destinou verba para a realização desta importante obra. Mais escolas pelo DF estão sendo beneficiadas e recebendo o Projeto Grooveonline Prevenção.

Clodoaldo Rocha, assessor da Deputada Distrital Paula Belmonte, esteve presente no CEF 03 do Gama. Ele reiterou a importância deste tipo de projeto nas escolas do DF. No CEF 113 do Recanto, quem esteve representando Paula foi o assessor Pedro Santos. Ambos reiteram que a Deputada vem trabalhando arduamente para que se tenha os meios necessários para a execução de um projeto como este.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]