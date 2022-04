Ficará disponível até o dia 30 de abril, o documentário “A história por trás do disco”, em canal homônimo do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCrhkG_o0Rv3Byk8cHopI-CA). Com 30 minutos de duração, ele apresenta os bastidores de gravação, divulgação e repercussão do disco “Third World” da banda brasiliense “PUS”. Esse trabalho foi um dos mais icônicos da história da música em Brasília, e que, por seu pioneirismo e importância, ajudaram a formatar a identidade cultural do Heavy Metal brasiliense. Esse documentário integra o Circuito de Arte e Cultura do Gama que ainda realizará a ação cultural “Arte na Ponte”, da Cia. Cidade dos Bonecos, com apresentações teatrais no Núcleo Rural Ponte Alta Norte. O Circuito é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.

O produtor executivo do documentário, Amarildo Adriano Pereira, explica que o filme documental narra uma épica saga desse que é primeiro álbum de música extrema (lançado em 1990), gravado por uma banda do Centro-Oeste. “Temos que dar visibilidade a uma história que não pode cair no esquecimento, uma vez que ela serve de modelo a ser seguido”, afirma Amarildo que também é membro da Comissão Organizadora do Festival de Música Popular do Gama (FMPG), responsável pelo projeto.

O coordenador-geral do Circuito, Domingos Rodrigo, explica que a população do Gama possui uma demanda por mais oferta de projetos de arte e cultura. Já os habitantes da zona rural não têm acesso aos bens culturais e atividades artísticas por motivos de distanciamento geográfico e financeiro. “Diante dessas demandas surge a criação do projeto ‘Circuito de Arte e Cultura do Gama’, que contempla as linguagens do teatro, dança, música e audiovisual, além de promover a realização de palestras e oficinas. O projeto terá uma programação cultural diversificada, inclusiva, itinerante, com recursos de acessibilidade, entrada franca e classificação Livre para todos os públicos, destinada para a comunidade do Gama incluindo os habitantes da região rural”, revela o coordenador.

A história por trás do disco

O documentário possui 30 minutos de duração, e foi feito por meio de entrevistas e depoimentos de artistas, jornalistas, produtores e músicos da época, bem como por inserção de materiais de arquivo (fotos e vídeos) e inclusão de ilustrações. “A proposta é entendermos como foi o primeiro contato com a gravadora, o clima pré-lançamento, a expectativa e os desdobramentos após o seu lançamento. Com esse disco,o Heavy Metal de Brasília chegou a um novo patamar, encorajando outros grupos a seguirem tocando e levando essas bandas a atingirem plateias fora do quadradinho”, revela o produtor.

Amarildo também enfatiza que é mostrada como a gravação de um disco faz mover toda a engrenagem da cadeia produtiva da música, desde os ensaios até a gravação: estúdio de ensaio e gravação, divulgadores, revistas, programas de rádio, entre outros.





Grupos envolvidos

A Associação Cultural SONART é a responsável pela Coordenação Geral de Produção e Gestão Administrativa do projeto Circuito de Arte e Cultura do Gama.

A Comissão Organizadora do Festival de Música Popular do Gama – FMPG, festival mais antigo do DF, que resgata a função dos festivais de música popular das décadas de 1960 e 1970.

Serviço:

O quê: Está disponível o documentário “A história por trás do disco”, acerca dos bastidores de gravação do disco Third World da banda brasiliense PUS, o primeiro álbum de música extrema, gravado por uma banda do Centro-Oeste. Esta ação integra o Circuito de Arte e Cultura do Gama.

Quando: De 30 de março a 30 de abril de 2022

Onde: No canal homônimo do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCrhkG_o0Rv3Byk8cHopI-CA),

O Circuito é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.