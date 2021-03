Fundadora de Ceilândia, Abadia homenageia os 50 anos da cidade

Ex-governadora integrou, como assistente social, a Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), sigla que batizou a maior cidade do DF

A ex-governadora Maria de Lourdes Abadia (sem partido) gravou e divulgou um vídeo, nesta quinta-feira (25/3), para homenagear o aniversário de 50 anos de fundação de Ceilândia, maior cidade dentro do Distrito Federal. A data será comemorada no próximo sábado (27/3).

A política é fundadora da região e integrou como assistente social, em 1970, a Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), extinto órgão do Governo do Distrito Federal (GDF) que coordenou durante a gestão do ex-governador Hélio Prates da Silveira. Por anos, a ex-tucana foi considerada a maior líder da comunidade que hoje reúne mais de 400 mil habitantes.

“Pioneiros, operários, candangos, mulheres, jovens e crianças ocupavam o seu espaço demarcado e definitivo com grande entusiasmo. Tive o privilégio de ver Ceilândia nascer, de ajudar a construir essa grande cidade, numa obra coletiva de amor, esperança e coragem. Ceilândia, é seu aniversário. Receba o meu abraço apertado e demorado. Tenho muita gratidão por você”, declarou.

Livro

Recentemente, a ex-governadora anunciou ter decidido ocupar parte do tempo vago para se dedicar a um antigo desejo: escrever um livro sobre a história de Ceilândia. Desde que deixou a última função pública, ainda no governo de Rodrigo Rollemberg (PSB), quando ocupou a Secretaria de Projetos Especiais, a assistente social passou a selecionar registros da criação da cidade a qual é fundadora. Contudo, durante a pandemia, a atenção ao projeto foi redobrada.

“Sempre me falavam: ‘Abadia, você precisa escrever um livro sobre Ceilândia’. E eu concordei, então decidi realmente fazer isso. Como estou em quarentena, acabei arrumando coisas, achando fotos, documentos e estou decidida a finalizar esse projeto que conta um pouco também da minha trajetória. Imagina você, encontrei uma carta de Lúcio Costa direcionada a mim para parabenizar pelo trabalho em Ceilândia. Isso é histórico”, disse.

A ideia da ex-governadora é contribuir para manter vivos os primeiros registros da cidade criada a partir de uma decisão do ex-prefeito Hélio Prates.

“Você vê, né: ajudamos a erguer o primeiro barraco no que na época ainda era um assentamento. Hoje, Ceilândia é gigante, a maior cidade do Distrito Federal e isso me enche de orgulho. Por isso, quero mais que ninguém fazer o registro de cada conquista alcançada naquele início tão difícil”, continua.

Ex-deputada constituinte, Maria de Lourdes Abadia foi também deputada distrital, quando ajudou a escrever a Lei Orgânica do DF. Depois, ocupou novamente a cadeira no Congresso Nacional até 2002, quando foi eleita vice-governadora de Joaquim Roriz. Em 2006, ao assumir o Palácio do Buriti com o afastamento do titular, que concorreu ao Senado Federal, a assistente social tentou renovar o mandato como chefe do Executivo. Contudo, acabou derrotada pelo ex-governador José Roberto Arruda (PL).

*Com informações do portal Metrópoles – 27/03/2021