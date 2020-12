A deputada federal Paula Belmonte se sensibiliza com o atual momento do alviverde e garantiu apoio para pagar salários atrasados dos jogadores, através do Belmonte Sports, uma das empresas da família Belmonte.

O momento do Gama é complicado para conter a sangria que a crise financeira vem causando no elenco. Após perder nove atletas e patrocinadores, Luís Felipe Belmonte foi a luz no fim do túnel. O dono do Real Brasília, Felipe Belmonte e o presidente do time Gama, Weber Magalhães já estavam conversando sobre a situação do alviverde. Eles se encontraram na reunião da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) para uma conversa. Após visita da deputada federal Paula Belmonte, esposa do Felipe Belmonte no estádio Bezerrão, na tarde desta quarta-feira (02/12), a sensibilidade feminina foi fundamental para garantir o pagamento dos salários atrasados dos jogadores com recurso da empresa Belmonte Sports, pelo menos 25% da folha do mês de novembro estão garantidos.

A Sociedade Esportiva do Gama corre contra o tempo em busca de alternativas para seguir de pé em meio às decisões da Série D do Campeonato Brasileiro.

O tempo, porém, acaba sendo inimigo do Gama em uma possível reposição das importantes perdas que o time sofreu. Sem pagar os salários regularmente desde o início da temporada, o time alviverde tem somente até esta quinta-feira (3/12) para inscrever jogadores na Série D do Campeonato Brasileiro. O prazo foi estabelecido em regulamento pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time alviverde já tinha conseguido a prorrogação contratual de mais oito jogadores, e agora com o patrocínio do Belmonte Sports garante o pagamento dos salários atrasados dos jogadores para seguir na competição do Campeonato Brasileiro.

“Atitude bacana da deputada e do nosso amigo Felipe Belmonte, dirigente do Real Brasília, que nos socorre em plena crise financeira que estamos passando”, Weber Magalhães, presidente do time Gama.”

“Pois é, o momento é de dificuldade inclusive no futebol, mas é preciso união para superar a crise e a pandemia. Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social e vamos lutar para que o futebol de Brasília esteja em um lugar de destaque”, disse a deputada Paula Belmonte

Da redação do Gama Cidadão – 03/12/2020