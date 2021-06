Bolsonaro tem sinal verde no Patriota para eleições de 2022

O senador Flávio Bolsonaro confirmou que o presidente da República e a família terá carta branca no novo partido para 2022

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), informou, nesta segunda-feira (31), que se filiou ao Patriota. Ele participou virtualmente da convenção nacional do partido convocada pelo presidente da legenda, Adilson Barroso.

“Com muita honra comunico minha filiação ao Patriota. Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu Estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome Patriota. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada!”, afirmou o senador.

Flávio disse que o seu pai também deve se filiar ao partido.” A tendência natural é que ele venha. Agora, vamos trabalhar por uma grande coalizão em 2022 com partidos como PTB, PP, PL, Republicanos, PSL e outras siglas que deverão fazer parte dessa nova etapa do Brasil”, declarou.

“É um partido maravilhoso. Tenho certeza que vamos caminhar juntos em 2022. Nós temos tudo nas mãos, tudo. Temos o povo do nosso lado para fazer do Patriota o maior partido do Brasil. Se Deus quiser, a gente passa de nove deputados hoje para bancada de 50, 60”, disse Flávio.

O senador do Rio de Janeiro era integrante do Republicanos, mas comunicou seu desligamento do partido no dia 26 de maio. Flávio e o irmão Carlos Bolsonaro, vereador da capital fluminense, se filiaram ao Republicanos em março de 2020.

*Com informações do O Sul com adaptações – 01/05/2021