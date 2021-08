Buffet para Celebrações no Gama, regiões do DF e entorno

Querendo ajuda para realizar sua festa? A Patrícia Eventos e Buffet tem a solução ideal para você

Atualmente existem inúmeras empresas de eventos espalhadas pela região. Elas são responsáveis por auxiliar você, organizador, a otimizar o seu tempo e aliviar a responsabilidade de comandar todas as etapas do evento. Afinal, um grande evento não é construído apenas por uma pessoa, não é mesmo?!

Localizada no Gama, com 20 anos de experiência, a Patrícia Eventos e Buffet está aí para melhor lhe atender. Oferecendo um serviço de qualidade, com muito profissionalismo.

Um pouco da nossa trajetória

Iniciamos nossos trabalhos no ano 2001 vendendo algodão doce na porta do zoológico vendia aos sábados e domingos. Daí começaram as entregas de algodão doce, em seguida fomos trabalhar com carrocinhas e logo começamos com buffet. Fomos crescendo e as portas foram se abrindo. Do infantil, adulto ao casamento, hoje fazemos buffet completo tanto a domicílio ou em espaço de parceiros.

O sucesso do seu evento garantido

Para que seu evento seja um sucesso e fique marcado na memória de todos os envolvidos, uma boa empresa de eventos é essencial para que cada detalhe funcione da melhor maneira possível. Um evento é como uma construção, para que seja erguido de maneira sólida, é preciso colaboração de várias pessoas. E nisso a Patrícia Eventos e Buffet está aí para te proporcionar momentos incríveis.

Procurar os melhores parceiros, que tenham a competência necessária, para te ajudar na realização do seu evento é fundamental para o sucesso. Já que são várias as etapas a serem realizadas. Então, com muito tempo atuando na área, a Patrícia Eventos e Buffet, localizada no Gama, está aí para te ajudar. Atuando em todas as etapas do evento, propiciando a você vivenciar um momento inesquecível.

“Com a pandemia, cumprimos rigoroso protocolo de higiene, com uso constante de álcool gel e espaçamento entre os colaboradores da equipe que reforçam todo os protocolos sanitários de segurança ao enfrentamento da covid-19. Vale destacar, ainda, que o uso de máscaras é obrigatório para todos”, a proprietária Patrícia Soares.

Quer saber quais são nossos principais serviços? Vamos te contar, confira!

Salgadinho

Equipe

Cachorro-quente

Batata Frita

Empratadinhos

Gostou? Tem mais:

Buffet Infantil

Coffee Break

Snack

Festa de 15 anos

Aniversário de 15 anos

Buffet a domicílio

Festa em casa

Casamentos

Tudo fresquinho e de boa qualidade!

Nosso buffet oferece desde kit econômico a festa completa. Confira no nosso Instagram @patricia_eventosbsb

Estamos localizados no Gama e atendemos toda a região do DF e entorno. Entre em contato conosco pelo telefone/whatsApp: 61 98412-1125.