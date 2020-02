Campus Party Brasília reforça comprometimento com campuseiros do Distrito Federal

Brasília, 18 de fevereiro de 2020 – Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, a capital do Distrito Federal receberá a quarta edição da Campus Party Brasília, maior Festival de Tecnologia e Inovação do mundo. Com o tema central Transformação Digital dos Serviços Públicos, a #CPBSB4 deverá receber mais de 100 mil visitantes, sendo 12 mil na Arena e mais de 20 mil por dia na Open Campus.

“Desde a nossa primeira edição em 2016, nosso público cresceu mais de 160%. No mês de aniversário de 60 anos da capital do país estamos trazendo Campus Party BSB4 para comemorar com muita tecnologia, inovação, empreendedorismo digital”, afirma Fernando Tomé, Diretor de Inteligência Social & Digital da MCI, empresa responsável pela organização do festival. “Nossa expectativa para o evento é a melhor possível. Esperamos superar o público da última edição promovendo um conteúdo de qualidade e democratizando o acesso à tecnologia, uma das nossas principais bandeiras”, complementa Gilvan Máximo, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.

Os campuseiros poderão acompanhar mais de 300 horas de conteúdos que serão desenvolvidos em três diferentes níveis: inspiracionais e informativos com as palestras; educacionais com os workshops; e práticas, onde os participantes poderão testar conhecimentos e habilidades com Hackathons, Game Jam e Maratonas de Empreendedorismo.

Na Arena, os palcos temáticos serão transformados em corners com área híbrida para workshops e palestras ampliando a experiência de aprendizagem. Além disso, pela primeira vez, uma Game Jam desafiará os participantes a criarem e desenvolverem um jogo digital. “Um grande destaque da edição de 2019 foram os conteúdos trazidos pelas comunidades. Para 2020, reforçaremos esse apoio em um novo formato, mais democrático e interativo divididos nos temas – Data, Coding, Makers, Creativity, Projects Masters, Mentoria, Games, Women in Tech e Education”, complementa Thalis Antunes, gerente de conteúdo da Campus Party.

A Área Open, espaço gratuito e aberto ao público, trará atrações para toda família contando com uma trilha especial para a rede de educação do GDF, atendendo tanto pais e alunos quanto professores com experiências envolvendo tecnologia e entretenimento.

Dentro do Programa de Incentivo ao Empreendedorismo Digital do Instituto Campus Party e Sebrae, a #CPBSB4 trará uma das edições da Fábrica de Empreendedores. Em uma área de 1.000 metros quadrados, o público encontrará atividades para diversos estágios de empresas – desde a criação, abertura até o desenvolvimento de negócios. Além disso, o espaço Maratona de Negócios possibilitará que os campuseiros transformem uma ideia ou projeto de inovação embrionário em um negócio. Também com o apoio do Sebrae será realizado um hackathon na área Open, no qual qualquer pessoa poderá participar.

Fórum Internacional de Cidades Inteligentes

O Instituto Campus Party promoverá durante a #CPBSB4 a primeira edição do Fórum Internacional de Cidades Inteligentes que contará com a participação de urbanistas, engenheiros, representantes da sociedade civil e do estado, além de especialistas com o objetivo de debater como as novas tecnologias podem revolucionar a vida nas cidades promovendo uma melhor qualidade de vida a todos.

Programas



As inscrições para os programas Startup & Makers, Campus Future e Call for Talks já estão abertos no site da Campus Party. Os dois primeiros são voltados a empreendedores, startups e makers e instituições acadêmicas com o objetivo de fomentar talentos de todo o país em áreas que tenham sinergia com o evento, gerando visibilidade aos seus projetos, promovendo network e viabilizando novos negócios. Já no Call for Talks os campuseiros cadastrados na plataforma campuse.ro podem submeter propostas de conteúdos nos formatos de palestras, painéis e workshops participando ativamente da organização dos conteúdos da #CPBSB4.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos estará à venda, a partir de hoje, no site da Campus Party. Até o dia 05 de abril, o ingresso individual sairá por R$ 110,00, o ingresso com camping individual R$ 220,00 e com camping duplo R$ 230,00.

Serviço Campus Party Brasília – 4ª edição

Arena: de 29 de abril a 3 de maio

Área Open: de 30 de abril a 3 de maio

Local: Estádio Mané Garrincha

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo. Já produziu edições nos seguintes países: Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura. O evento está presente no Brasil há doze anos.

