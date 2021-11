O encontro visa desenvolver diretrizes para atualizar o Plano de Cultura do DF, no momento especial para a humanidade, em que se buscam novos caminhos de expressão e convivência, no qual a Cultura é fundamental. O evento terá duas fases: pré-conferências (12 a 19 de novembro), e conferência (3 a 5 de dezembro), no qual visa reunir o maior número possível de profissionais que diariamente estão envolvidos com o fomento da cultura local, como artistas, produtores, empresários, representantes de governo e a comunidade, além do Conselho de Cultura do DF, que estabeleceu os eixos de discussão.

Entre outros objetivos da 5ª Conferência de Cultura do Distrito Federal, estão a busca pela valorização da diversidade de gênero, raça e social, o fortalecimento de políticas públicas voltadas à cultura/sustentabilidade, investimentos no Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal, entre outros tópicos.

Mesmo com previsão na Lei Orgânica da Cultura (LOC), a Conferência de Cultura do Distrito Federal não era realizada desde 2015. “Por meio das Conferências de Cultura, gerentes e conselheiros culturais do DF traçam metas para o governo voltadas à condução de políticas públicas do setor cultural para os próximos dois anos. Essa, em especial, vai ser de grande interesse, pois vai nortear o último ano do governo atual, assim como chamar atenção para inclusão nas agendas dos candidatos às eleições de 2022″, afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Carlos Alberto Junior.

Serviço

5ª Conferência de Cultura do Distrito Federal

Quando: 12 de novembro a 5 de dezembro

Onde: Transmissão online, pela plataforma Zoom. Para receber os links de acesso por e-mail e WhatsApp é necessário fazer o cadastro no site

Para mais informações: (61) 9 8383-5332

Paulo H. Carvalho / Agência Brasília