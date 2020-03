Contação de histórias! Mulheres incríveis são tema de evento da UFMG com tradução em libras

Marta fez história ao superar a marca de 95 gols de Pelé. Sônia Guimarães também: tornou-se a primeira professora negra do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Dividir essas histórias inspiradoras de protagonismo feminino com todos os públicos do Espaço do Conhecimento UFMG é a proposta da contação de histórias Mulheres Incríveis, que acontece neste sábado (29).

A atividade acontece a partir das 10h e tem um detalhe especial: para garantir a integração do máximo de pessoas possível, a contação de histórias será acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A atriz e intérprete Dinalva Andrade será responsável por compartilhar essas narrativas com os visitantes que se comunicam por meio da Libras. A classificação indicativa é livre e, para participar, os interessados devem retirar uma senha gratuita na recepção.

Sábado com Libras

Desde 2015, o projeto do Espaço do Conhecimento da UFMG atrai um público diversificado, com diferentes interesses e formações. Temas de ciência e arte são abordados nas atividades, voltadas para quem se comunica em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato por e-mail.

Contação de histórias em Libras: mulheres incríveis

Onde? Espaço do Conhecimento da UFMG (Praça da Liberdade, 700 – Funcionários)

Quando? Sábado, 29 de fevereiro, às 10h

Quanto? GRATUITO

Mais informações? Entre em contato pelo e-mail: libras.conhecimento@gmail.com

Com informações do portal Bhaz – 28/02/2020