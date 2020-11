Contrariando as pesquisas, Lêda Borges perde e Pábio Mossoró é reeleito em Valparaiso

Neste domingo (15) Pábio Mossoró (MDB) foi reeleito para continuar no comando da prefeitura de Valparaiso de Goiás. Ele teve 51,40% dos votos válidos, enquanto que a sua principal adversária, Lêda Borges (PSDB) terminou ficando em segundo com 36,14%. O restante dos votos ficaram para o petista Prof. Silvano e demais candidatos ao cargo.

A decisão de Pábio em mudar de partido, separando-se do PSDB, indo para o MDB, enquanto buscava ampliar suas parcerias fez com que o resultado fosse positivo. Há quem jurasse que, fora do PSDB e sem a força da Lêda Borges, ele não iria muito longe. Mas, no fim, o resultado se provou totalmente o contrário. Enquanto Lêda Borges desagregava, Pábio agregava. Conquistando novos apoios, entre eles o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do partido Democratas. Um dos mais importantes aliados do prefeito é o deputado federal Célio Silveira, do MDB. Ele conta com o apoio de vários deputados federais, como Flávia Morais, do PDT, Glaustin da Fokus, do PSC, e José Nelto, do Podemos.

A vitória de Pábio Mossoró é resultado da diferença de estilo de encarar a vida e a política. Ele acreditou que poderia vencer, trabalhou para isto e venceu.

As pesquisas davam Lêda Borges como a vencedora, porém esse resultado não se confirmou.

Por: Lucas Lieggio

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...