Cresce demanda por profissões ligadas à tecnologia

Podendo ser definido como um tipo de vitrine profissional, o LinkedIn é bastante utilizado como mecanismo de visibilidade para o mercado de trabalho. Com base nos cargos e nas experiências inseridas nos perfis cadastrados nessa rede social, a empresa listou as carreiras mais promissoras para 2020, no Brasil. A lista traz 15 profissões, das quais a maioria está associada à área de tecnologia.

O levantamento tem como base o cadastro das informações de usuários da rede social, entre 2015 e 2019. Segundo a empresa realizadora da pesquisa, os grupos de profissões foram identificados a partir dos dados públicos dos usuários.

A partir dos dados coletados, foram identificados os grupos de profissões que viveram maior movimentação no período analisado. Posteriormente, foi aplicada uma fórmula que inclui o número de contratações e a taxa de crescimento anual.

“Esperamos que essa lista seja um norte para as pessoas que estejam nessa transição ou, ainda, no início da carreira”, declara Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina.

Para a jornalista Antônia Correia, 33, a especialização em Mídias Sociais foi importante para ela se atualizar no mercado da comunicação. “Vi que estava tendo muitas oportunidades na área de mídias sociais e senti a necessidade de me atualizar, por isso investi em uma pós-graduação e a partir disso comecei a trabalhar com a gestão de mídias de um sindicato”, comenta.

Confira, a seguir, a lista completa:

1. Gestor de mídias sociais

Para este segmento, o LinkedIn prioriza cinco conhecimentos primordiais: marketing digital; redes sociais; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator e o próprio marketing tradicional.

Conforme a pesquisa, os três segmentos que mais buscam essa profissão são: publicidade e marketing; mídia online e internet.

2. Engenheiro de cibersegurança

Os interessados nessa área devem ter habilidades em Docker Products; Ansible; DevOps; Amazon Web Services; AWS e Kubernetes.

Já os três segmentos que mais buscam essa carreira são: tecnologia da Informação e serviços; software de computadores e serviços financeiros.

3. Representante de vendas

Muito comum no mercado, o setor de vendas entrou no ranking de profissões que tiveram um aumento significativo nas contratações. Para tanto, o LinkedIn cita cinco conhecimentos primordiais: outbound marketing; inbound marketing; pré-venda; vendas internas e prospecção.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: softwares de computadores; tecnologia da Informação e serviços e internet.

4. Especialista em sucesso do cliente

Nesse segmento, a pesquisa considera algumas habilidades essenciais: inbound marketing; auxiliar no sucesso do cliente; relações com o cliente; marketing digital e experiência do cliente.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: tecnologia da informação e serviços; software de computadores e internet.

5. Cientista de dados

Para ser considerando um cientista de dados de qualidade, o levantamento aborda os principais conhecimentos, são eles: machine learning; ciência de dados; linguagem Python e linguagem R.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: tecnologia da informação e serviços; bancos e softwares de computadores.

6. Engenheiro de dados

Para essa área, a lista cita cinco conhecimentos primordiais: Apache Spark; Apache Hadoop; grandes bancos de dados; Apache Hive e a linguagem de programação Python.

Os três segmentos que mais buscam a área são: tecnologia da informação e serviços; bancos e serviços financeiros.

7. Especialista em Inteligência Artificial

O LinkedIn cita cinco conhecimentos primordiais para este profissional, sendo: machine learning; deep learning; linguagem de programação Python; ciência de dados e Inteligência Artificial (IA).

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: tecnologia da informação e serviços; softwares de computadores e instituições de ensino superior.

8. Desenvolvedor em JavaScript

Para conseguir vaga nessa área, a pesquisa cita cinco conhecimentos primordiais: React.js; Node.js; AngularJS; Git e MongoDB.

Os três segmentos que mais buscam essa profissão são: tecnologia da informação e serviços; softwares de computadores e internet.

9. Investidor Day Trader

Muito atualizado sobre finanças, a pesquisa também fala sobre os conhecimentos básicos e essenciais nessa vertente mercadológica: bolsa de valores; Technical Analysis; investimentos; mercado de capitais e investimento de curto prazo Trading.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: serviços financeiros; mercado de capitais e gestoras de fundos de investimentos.

10. Motorista

Com a demanda crescente por transporte por aplicativo, o motorista também está entre os profissionais com contratação crescente em 2020. Conforme a pesquisa do LinkedIn, cinco conhecimentos são necessários para a área, são eles: serviço ao cliente; Microsoft Word; liderança; Microsoft Excel e vendas.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: Internet; transportes terrestres e ferroviários e serviços e facilidades ao cliente.

11. Consultor de investimentos

Para esta carreira, cinco conhecimentos são primordiais: investimentos; mercado de capitais; mercado financeiro; renda fixa e análise financeira.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: serviços financeiros; mercado de capitais e bancos.

12. Assistente de mídias sociais

Profissão cada vez mais popular e com amplas oportunidades, o assistente de mídias sociais deve ter como base cinco conhecimentos primordiais: redes sociais; marketing digital; Adobe Photoshop; Instagram e noções de publicidade.

13. Desenvolvedor de plataforma Salesforce

Nessa área, pelo menos cinco conhecimentos básicos são necessários, entre eles: desenvolvimento de Salesforce.com; linguagem de programação Apex; recursos do Salesforce.com; administração de Salesforce.com e Visualforce.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: softwares de computadores; tecnologia da informação e serviços e consultoria em gestão.

14. Recrutador especialista em Tecnologia da Informação

Quem quiser entrar no mercado dessa profissão deve ter os seguintes conhecimentos: recrutamento em TI; entrevista; pesquisa de executivos e técnicas de recrutamento.

Os três segmentos que mais buscam a profissão são: tecnologia da informação e serviços; recrutamento e seleção e Recursos Humanos.

15. Coach de metodologia Agile

Nessa área, pelo menos cinco habilidades são necessárias. A pesquisa listou cada uma delas: Kanban; metodologia Agile; Scrum; gestão de projetos em Agile e agilidade para os negócios.

Os três segmentos que mais buscam por profissionais da área são: tecnologia da informação e serviços; softwares de computadores e internet.

