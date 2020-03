Curso de Youtuber para crianças desenvolve habilidades com a tecnologia

Já pensou ter um(a) youtuber mirim produzindo vídeos pela casa? Saiba que já existe o curso de youtubers para crianças. A formação tem o objetivo de desenvolver as habilidades da criança e alia a tecnologia à vivência delas no seu dia a dia.

No curso, as crianças vivem o mundo dos youtubers. Elas são os próprios produtores com o auxílio de um profissional. “As crianças chegam sempre muito tímidas, mas, quando começam a ver os vídeos das aulas experimentais e ver o encaixe dos seus memes favoritos e que veem nos vídeos dos youtubers que eles gostam, eles mesmos começam a se abrir e opinar como aquilo poderia ficar melhor”, revela Amós Costa, colaborador da instituição de ensino profissionalizante Código Kid , em Lauro de Freitas.

Na formação as crianças aprendem a aplicar recursos de produção de vídeo, desenvolvimento de roteiros, planejamento estratégico de conteúdo, entre outras atividades que afloram o lado produtivo e torna mais dinâmico o aprendizado.

Youtuber é a profissão do Futuro

O YouTube, hoje, é um meio profissional altamente rentável. Por isso, muitas pessoas investem no aprimoramento profissional para, assim, trabalhar com a plataforma. Já existe graduação na área: Tecnólogo em Formação para Youtuber , criado pelas unidades de Campinas e São Paulo da Universidade Paulista ( Unip ). A formação tem o objetivo de proporcionar os conhecimentos necessários para desenvolver a carreira como produtor de conteúdo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil