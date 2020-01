Dados de consumo do Beba do Quadrado serão computados por meio de chopeira inteligente

Brasília, 15 de janeiro de 2020 — Um encontro de três dias com muita música ao vivo, gastronomia, cervejas artesanais nacionais e uma chopeira inteligente que promete abrilhantar os olhos de quem passar pelo festival. De 17 a 19 de janeiro, acontece, em Brasília, a primeira edição do ano do Beba do Quadrado – evento mensal destinado a divulgar a produção de cervejas artesanais do Distrito Federal e que, em parceria com a ChoppUP, registrará os dados de consumo dos visitantes.

A solução consiste em uma chopeira inteligente que, por meio de uma válvula acoplada no fundo dos copos e canecas, sejam de vidro, plástico ou metal, enche de baixo para cima, tornando possível acabar com desperdício e aproveitar até 99% do barril. O manuseio via computador e aplicativo permite que o comerciante controle volume e colarinho eletronicamente, realize a leitura remota em tempo real do serviço e a quantidade de chopes vendidos, evitando fraudes e perdas detectadas pelo sistema.

Guilherme Sette, produtor do Beba do Quadrado, explica que a solução, além de ser um chamariz para o evento despertando a curiosidade do público, também será de extrema importância para contabilizar o consumo de chope e a organizar o próximo festival. “Redução de desperdício é de extrema importância e, principalmente, ter o controle total do que vende”, afirma.

Com a presença de mais de 18 cervejarias, locais, nacionais e importadas, o evento tem entrada gratuita, começa às 12h e termina às 22h. Para esta edição, o local escolhido foi o varandão do Shopping Pátio Brasil.

Beba do Quadrado 1ª edição de 2020

Datas: 17, 18 e 19 de janeiro.

Horário: 12 às 22h.

Local: Varandão do Shopping Pátio Brasil.

Entrada Gratuita.

Sobre a ChoppUP

A ChoppUP é uma startup brasileira de IoT desenvolvedora de equipamentos de alta eficiência para dispensamento de bebidas e prestadora de serviços de monitoramento de dados. Inovando no mercado ao desenvolver uma máquina que serve líquido de baixo para cima, por meio de uma válvula acoplada no fundo dos copos e canecas, sejam de vidro, plástico ou metal, a ChoppUP disponibiliza ao comerciante, via computador e aplicativo, o controle do volume, temperatura, colarinho, leitura remota em tempo real do serviço e a quantidade de bebidas vendidas, evitando fraudes e perdas detectadas pelo sistema.

Para aquisição da solução, a empresa tem a opção de franquia para eventos e assinatura, sendo esta última a forma de ter uma chopeira fixa no estabelecimento. http://choppup.com.br/

Com informação da ML&A Comunicações – 16/01/2020