Educa Mais Brasil mobiliza funcionários e doa material escolar a crianças e adolescentes

Com o tema “Nosso Natal Educa”, o Educa Mais Brasil realiza este ano um ato de solidariedade que irá beneficiar crianças e adolescentes integrantes de projetos sociais. Com mais de 700 funcionários envolvidos na missão de facilitar o acesso de milhares de pessoas a uma educação de qualidade, a ação natalina tem um único propósito: doar presentes que irão contribuir com o aprendizado durante o ano letivo.

“Mais do que brinquedos, pensamos em algo que vai estar presente o ano todo na vida destas crianças e adolescentes. Para muitas famílias que não conseguem matricular os filhos nem com apoio de uma bolsa de estudo, o material escolar pesa muito no orçamento”, explica a diretora comercial do Educa Mais Brasil, Andreia Torres.

A instituição escolhida para receber as doações foi o projeto social Construindo o Amanhã. Lá, por coincidência, muitas das cartinhas destinadas ao “bom velhinho” pediam mesmo, acredite, material escolar. “A gente fica muito feliz com essa ação porque vê a felicidade das crianças. Antes de sabermos desta iniciativa, eles escreveram cartinhas para Papai Noel e os pedidos nos surpreenderam. Muitos pediam mochila, lancheira, cadernos… são itens básicos, mas que nem sempre podem ser adquiridos pelas famílias carentes da região”, conta Fernando Andrade, vice-presidente da associação Nossa Senhora das Graças, que mantém o projeto sem fins lucrativos.

A sede do projeto social fica localizada em uma área remanescente de quilombo, na cidade de Lauro de Freitas, região Metropolitana de Salvador, atendendo a 152 crianças de 1 a 5 anos, em tempo integral.

No mesmo local também funciona outra iniciativa com mais de 150 crianças e adolescentes, entre 3 e 16 anos. Para essas crianças e jovens são oferecidos serviços de convivência, oficina de música, dança, capoeira, judô, reforço escolar. E o mais importante: um ambiente acolhedor e amoroso para crianças e jovens assistidos.

“Eles são maravilhosos, cuidam dos nossos filhos como se fossem deles. Sabem o nome de todos e, se alguma criança falta, eles se preocupam. Eles ensinam a criança a amar e respeitar. AMAR é o que eles ensinam e é o que eu presencio. Eu queria ser criança para estar lá, mas é uma pena que já sou adulta (risos)”, declara a dona de casa Ana Paula, que tem quatro filhos e uma sobrinha atendidos pelo projeto Construindo o Amanhã.

Na manhã desta sexta-feira (20/12), os filhos de Ana Paula e todas as crianças acolhidas pelo projeto vão receber os kits de material escolar como presente de Natal. Nas unidades do Educa Mais Brasil , as doações chegam e estão sendo acompanhadas por bilhetinhos carinhosos. “Desejo que seu Natal seja brilhante, de alegria, iluminado, de amor, cheio de harmonia e completo de paz”, escreveu a colaboradora do setor de relacionamento, Janaína Borges, que vai presentear a pequena Maria Eduarda, de 10 anos.

Junto com os itens de estudo, que irão auxiliar significativamente na qualidade educacional dos pequenos, o Educa Mais Brasil está doando também alimentos não perecíveis para colaborar com a alimentação das crianças que fazem, por dia, quatro refeições na creche-escola. “Nosso lema é, experimente a felicidade de fazer o outro feliz. Neste Natal, com certeza, nossas crianças estarão mais felizes!”, conclui Fernando Andrade, agradecido duplamente. Por coincidência, o diretor do projeto é um dos milhares de brasileiros que já foram beneficiados com bolsa de estudo do Educa. “Fiz uma pós-graduação em Psicopedagogia . Na minha turma, muitos colegas eram bolsistas do Educa e só podiam estudar graças a este incentivo”.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil