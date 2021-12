Agora que o Natal passou e muitos presentes foram entregues, chegou a hora de lembrar de algo muito importante: as embalagens que vão para o lixo. Esses resíduos, normalmente feitos de papel, plástico, vidro ou metal podem – e devem — ser reciclados, já que alguns deles podem demorar até 400 anos para se decomporem. O movimento de consumo consciente já estava crescendo, mas ganhou força após a pandemia, como mostra a Pesquisa Vida Saudável e Sustentável 2021, estudo global de percepções do consumidor, do Instituto Akatu e da GlobeScan.

Os dados revelam que 86% dos brasileiros querem diminuir seu impacto individual no meio ambiente e quase 70% acreditam que o Brasil deve demonstrar liderança em metas ambiciosas de combate às mudanças climáticas. Para ajudar a população nessa jornada, em especial com o hábito da reciclagem, a eu reciclo , maior certificadora de logística reversa de embalagens do país, desenvolveu o e-book ‘Guia definitivo do descarte correto de resíduos’, que pode ser acessado gratuitamente aqui .

O material explica que um dos motivos que dificulta a destinação adequada dos resíduos é o fato do consumidor não saber a maneira correta de descartá-los, como mostra essa matéria do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O e-book explica o que são os resíduos sólidos e como eles se dividem, sendo os materiais de papel, plástico, vidro e metal os mais presentes no nosso dia a dia.

E a boa notícia é que praticamente todos eles podem ser reaproveitados de alguma maneira. Isso quer dizer que além de não acabarem incorretamente na natureza, há um valor econômico importante para os operadores de reciclagem, mais um motivo para promover a reciclagem.

“Separar os resíduos úmidos dos secos é um dos principais hábitos para possibilitar a reciclagem. Evitar embalagens de uso único, levar uma sacola reutilizável às compras e dar novas funções a embalagens – como as de vidro, por exemplo, também são maneiras de garantir que a sua ação do Natal terá um impacto ambiental menor”, explica Camila Bós Vidal, head de Marketing da eureciclo.

Leia as embalagens antes de comprar

Os consumidores ainda podem prestar atenção em outros detalhes no momento da compra, como ler as embalagens. Nelas podem estar presentes os selos e certificações, imagens impressas que são uma maneira eficiente de entender o impacto da produção e da destinação do material. “Como a eureciclo já conta com mais de 5 mil empresas parceiras em todo o país, as chances de encontrar um selo da empresa são grandes. Ele tem a forma de um sorriso e garante que aquela empresa investe na cadeia de reciclagem, ao destinar corretamente materiais equivalentes e que possuem o mesmo impacto”, diz Vidal.

Ao escolher um produto que possui o selo eureciclo, o consumidor incentiva cooperativas e operadores e ainda fortalece as marcas realmente engajadas, já que a atuação da empresa garante uma remuneração justa aos profissionais da cadeia de reciclagem. Até hoje os recursos destinados pela certificadora já ultrapassam os

R$20 milhões, com a reciclagem de quase 400 mil toneladas de resíduos.

Para incentivar o consumidor a adotar práticas sustentáveis frequentemente, o Guia ainda traz informações sobre as peculiaridades dos materiais (como plástico, algodão e vidro, por exemplo), das etapas do processo desde a compra até o retorno para a cadeia produtiva, da comercialização, da legislação em vigor no Brasil (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e do impacto social do incentivo ao setor.

Sobre a eureciclo

A eureciclo certifica a logística reversa de embalagens pós-consumo de empresas de todo o Brasil, por meio de uma plataforma de tecnologia que rastreia os dados da cadeia de reciclagem e confere consistência e escalabilidade ao processo, fornecendo para a indústria certificados de reciclagem robustos e transparentes. Para isso, utiliza o modelo de compensação ambiental, que consiste em garantir que o mesmo volume das embalagens que uma empresa coloca no mercado foi destinado à reciclagem. A homologação de seus operadores parceiros é um dos pontos-chave de sua operação, uma vez que promove a formalização e o desenvolvimento do setor e os torna aptos a receberem os investimentos provenientes das empresas que buscam a adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dessa forma, as empresas que realizam a contratação da eureciclo e optam pela compensação a nível nacional, recebem, então, o selo eureciclo para estampar suas embalagens e comunicar aos consumidores seu compromisso com a reciclagem. Todo o processo é auditado pela Ernst & Young. A empresa é certificada como Empresa B, conceito que indica um modelo de negócio voltado para o desenvolvimento social e ambiental e é a única brasileira presente no ranking 50 To Watch, lista que reúne companhias de todo o mundo que buscam soluções para combater a crise climática.

