Estão abertas as inscrições para estágio no GDF

Vagas são destinadas a estudantes de 12 cursos de nível superior e candidatos podem se cadastrar no CIEE até 4 de agosto

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de estagiários do Governo do Distrito Federal (GDF). Estudantes de 12 cursos de ensino superior poderão se candidatar às vagas até o dia 4 de agosto pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 600 mais R$ 8 por dia de auxílio-transporte para uma jornada diária de 4 horas de trabalho.

A Secretaria de Economia, responsável pela coordenação do processo seletivo, informa que inicialmente não há um total de vagas previstas. Segundo a secretaria, os candidatos selecionados serão convocados de acordo com a sua pontuação e a necessidade dos órgãos do governo.

Tanto a inscrição quanto as provas serão realizadas de forma on-line pelo Ciee. Todos os inscritos no processo seletivo que fizerem a prova e não zerarem a pontuação entrarão numa lista de classificação.

“Essa lista de classificação é um cadastro reserva que vai sendo seguida de acordo com a demanda dos órgãos”, explica Gilvanete Mesquita, secretária executiva de Gestão Administrativa da Secretaria de Economia.

Processo seletivo

Gilvanete Mesquita esclarece que o processo seletivo tem vagas em todos os órgãos do governo nas 33 regiões administrativas. “Há uma lista de localidades para que o estudante tenha a possibilidade de escolher uma região administrativa mais próxima da sua casa ou do seu colégio”, afirma.

As dúvidas dos candidatos poderão ser sanadas pela Central de Atendimento do Ciee por meio do número telefone (61) 3003-2433 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço:

Período de inscrição: até as 12h do dia 4 de agosto

Link da inscrição aqui.

Veja algumas regras para participar do processo seletivo:

Estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino superior reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

Não ter sido exonerado a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no GDF, exceto pessoa com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788/08.

Ter idade mínima de 16 anos completos na data do início do estágio.



Relação dos cursos de ensino superior para estágio:

Arquivologia

Comunicação Social – Jornalismo

Comunicação Organizacional

Comunicação Social

Design Gráfico – Tecnólogo

Engenharia de Redes

Secretariado Executivo

Tecnologia da Informação

Tecnologia em Produção Audiovisual

Tecnologia Criação e Produção Gráfica Digital

Tecnologia de Redes de Computadores

Tecnologia em Marketing



*Com informações da Secretaria de Economia