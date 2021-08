Estudantes podem manifestar interesse na lista de espera do Prouni 2021.2 até amanhã (18)

A convocação da lista será feita na próxima sexta-feira (20)

Candidatos que não conseguiram uma vaga na chamada regular das vagas do segundo semestre do Programa Universidade Para Todos (Prouni) têm entre hoje (17) e amanhã (18) para manifestar interesse em participar da lista de espera no site do programa.

A convocação da lista será feita na próxima sexta-feira (20). A chamada regular relativa a 2021.2 foi realizada em 03 de agosto e os convocados tiveram até o dia 11 para confirmar as informações prestadas no ato da inscrição e entregar a documentação exigida para obter a bolsa de estudo.

A lista de espera visa ocupar as vagas não preenchidas na chamada regular, seja por falta de comparecimento do beneficiado ou outro motivo, destinando as vagas ociosas àqueles que não foram pré-selecionados anteriormente.

Para esta edição do programa, foram oferecidas 134.329 bolsas de estudo em 10.821 cursos de 952 instituições de ensino superior da rede privada. Das bolsas, 69.482 são integrais (100%) e 64.847 são bolsas parciais (50%).

O Prouni é um dos programas do governo federal que viabilizam o acesso de brasileiros ao ensino superior privado por meio da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais. Para participar das seletivas, que ocorrem duas vezes ao ano, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, ter renda per capita familiar máxima de três salários mínimos e estudado o ensino médio completo em escola da rede pública ou particular, desde que na condição de bolsista integral da instituição.

Cronograma Prouni 2021.2

Comprovação das informações: 03 a 11 de agosto

Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto

Comprovação das informações: 23 a 27 de agosto

Fonte: Agência Educa Mais Brasil