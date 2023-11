Explorernet Aprimora Experiência do Cliente com Atendimento Online de Alta Performance

A busca constante por oferecer serviços de internet de alta qualidade e uma experiência excepcional para os clientes é uma prioridade para muitas empresas provedoras de internet. Pensando nisso, a Explorernet deu um grande passo nessa direção, agregando mais tecnologia e um sistema de atendimento online avançado para suprir todas as necessidades dos seus usuários e clientes.

Com a crescente demanda por conectividade confiável e rápida, a empresa se empenha em garantir que seus clientes não tenham apenas acesso à internet, mas também uma experiência de atendimento completa e mais acessível. Isso porque a demanda por um atendimento online tem sido cada vez mais recorrente. Os clientes buscam resolver seus problemas de dentro de suas casas, sem a necessidade de depender de um ponto físico para conseguir solucionar as questões. Esse comportamento recorrente tem sido escutado e é pauta das empresas antenadas em desenvolver um atendimento mais eficaz aos clientes.



Uma das principais medidas adotadas é fornecer todo o atendimento de forma online para seus clientes, se desprendendo da necessidade de fazer as pessoas se deslocarem até uma loja física para resolver qualquer situação de dúvida ou serviço. Os clientes agora podem interagir com atendentes por meio WhatsApp oficial, agendando visitas técnicas, obtendo informações sobre planos e serviços, solucionando problemas de conexão em tempo real e sanando dúvidas gerais que possam surgir.

Além disso, a empresa trabalha em um sistema próprio, totalmente desenvolvido dentro do whatsapp, que ajuda o cliente a receber informações de forma fácil e rápida e oferece uma ampla base de conhecimento para solucionar problemas comuns de conexão por conta própria. Isso tudo, sem deixar de lado a importância e a disponibilidade de um atendimento humano sempre pronto para auxiliar os clientes.



A iniciativa acontece principalmente para modernizar a empresa e tornar o atendimento mais acessível e prático, uma vez que o usuário pode tirar uma dúvida quando ela acaba de surgir, de forma online, sem precisar estar próximo a um estabelecimento físico, motivo pelo qual a empresa amplia o investimento e a expansão no serviço de atendimento digital. O resultado não apenas agiliza o processo de solução de problemas, mas também coloca nas mãos dos usuários as ferramentas possíveis para uma experiência mais prática de atendimento e mais rápida.

Com a dependência crescente da internet para o trabalho, estudos e entretenimento, aprimorar a qualidade da conexão e a experiência do cliente é fundamental. A expansão da rede de suporte e atendimento ao cliente visa tornar a vida digital de seus clientes mais suave e satisfatória. Saiba mais agora!

Por Andreza Martins



