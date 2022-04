Família Brasília – Escolas receberão espetáculo de educação patrimonial em comemoração aos 62 anos de Brasília.

Família Brasília

Escolas do Paranoá, Recanto das Emas, Santa Maria e Vila Telebrasília receberão o espetáculo homônimo do grupo Voar Teatro de Bonecos de educação patrimonial em comemoração aos 62 anos de Brasília.



Nesta terça (19/4),às 11h e às 14h, a Escola Classe 05 do Paranoá (Q 24 Cj I Ae), receberá o projeto Família Brasília com apresentações do espetáculo homônimo do grupo Voar Teatro de Bonecos de educação patrimonial em comemoração aos 62 anos de Brasília. Todas as atividades terão entrada gratuita. Depois do Paranóa, Família Brasília será apresentado no Recanto das Emas (Escola Classe 404), Santa Maria (Escola Classe 203) e na Vila Telebrasília (em marcação). O projeto é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF).

O diretor artístico do espetáculo, Marco Rezende, diz que o público alvo é a comunidade local e alunos da rede pública de ensino. “O projeto visa promover a educação patrimonial e estimular a formação de plateia”, afirma Rezende, que também é bonequeiro.

Já o proponente do projeto e também diretor de produção de Família Brasília, Ramlig Siad (Gilmar Dias), está muito satisfeito com a questão da inclusão presente nos espetáculos. “Todas as sessões terão acessibilidade, Intérprete em LIBRAS e audiodescrição”, finaliza.





Sinopse

Brasilindo e Brasilinda, vindos do Ceará, desembarcam de avião em Brasília. O objetivo da viagem é reencontrar seus parentes que deixaram suas origens, acreditando que aqui teriam mais oportunidades de uma vida melhor. Querem entender por que seus parentes nunca voltaram e o que existe de tão especial neste lugar. A apresentação é atraente e muito divertida, pois acontece como um jogo de dados educativo com a participação das crianças sobre uma grande colcha de retalhos em formato do Plano-Piloto de Lúcio Costa, retratando a cidade. Ali acontece o passeio. Durante o jogo cênico os personagens falam da importância do patrimônio material representado pelos edifícios e monumentos e do patrimônio imaterial simbolizado por uma imensa colcha de retalhos que representa a diversidade cultural de Brasília e de suas regiões administrativas.