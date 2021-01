Flávio Santos é o novo secretário da Pessoa com Deficiência do DF

Novo gestor é pedagogo, servidor de carreira da Secretaria de Saúde e paratleta

O Diário Oficial do DF desta quinta-feira (21) trouxe a nomeação de Flávio Pereira dos Santos como novo secretário da Pessoa com Deficiência do DF. Ele substitui Rosinha da Adefal, que pediu exoneração do cargo na quarta (20).

Flávio é pedagogo e servidor de carreira da Secretaria de Saúde. Conciliava as funções de cargo público com a rotina de paratleta. Ele, que é ligado como atleta ao Cetefe – Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial e à ADGE – Associação dos Deficientes do Gama e Entorno, participou de várias competições nacionais e internacionais, principalmente como tenista.

Como gestor, tem uma vasta experiência tanto em nível governamental quanto institucional, tendo participado e dirigido instituições governamentais e federações ligadas ao paradesporto.

Sua experiência na área do esporte o qualificou para assumir, em junho de 2020, o cargo de diretor de Articulação de Esportes e Lazer da SEPD. Atualmente, ocupava o cargo de coordenador de Políticas Temáticas da pasta.

Nessas funções, ele participou de várias articulações junto à Secretaria de Esporte e Lazer. Um dos resultados dessas tratativas foi a publicação da Portaria 145, da Secretaria de Esportes, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em setembro de 2020. Com isso, foi criado os Jogos Paradesportivos de Brasília, que passou a fazer parte do calendário de eventos da pasta.

Além disso, a SEPD e a SEL firmaram parceria para a utilização dos Centros Olímpicos, com o objetivo de garantir o acesso de pessoas com deficiência a esses espaços.

Apesar de sua vasta atuação na área do paradesporto, Flávio garante que vai seguir com os trabalhos da SEPD em todas as áreas. “Tivemos muitas conquistas importantes. A Secretaria passou a contar com uma estrutura própria e ter protagonismo sobre a política da pessoa com deficiência no GDF”, relembra.

Ele diz que o foco para 2021 é “seguir promovendo a inclusão e a cidadania da pessoa com deficiência”. “2020 foi um ano bastante marcado com a pandemia do novo coronavírus. Tivemos de nos afastar e perdemos o contato presencial tão importante. Mas, em 2021, com a vacinação, a perspectiva é a melhor possível”, relata.

Flávio afirma que buscará a ouvir o segmento da pessoa com deficiência, “com intuito de formular e fortalecer uma política pública que atenda aos anseios dessas pessoas”.

*Com informações da Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF – 21/01/2021