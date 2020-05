Garoto ganha de aniversário a visita de policiais do 9º Batalhão do Gama

O adolescente Pablo Henrique, de 11 anos, recebeu uma homenagem da equipe do subtenente Bellot do 9º Batalhão, no dia de seu aniversário, na quadra 12 do Gama Leste.

A festa contou com a presença de policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop), que compareceu para prestigiar o garoto que é fã da Polícia Militar.

Pablo ficou muito feliz e agradeceu a todos pela surpresa. Os policiais também não esconderam a satisfação de fazer parte da celebração.

Com informações da Policia Militar do DF com adaptações