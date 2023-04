Mamulengos, Circo e Fadas no Gama

Continua no Teatro Cia Lábios da Lua, o Festival de Teatro de Bonecos e de Contação de História do projeto Gama Vida e Arte Festival, com grandes atrações. Nesta quinta (27/04), o palco recebe, às 14h, “O circo literário da palhaça Biliska”, interpretado por Dai Siqueira (Contação de histórias), seguido, às 15h, pelo Mamulengo Lengo Tengo que apresenta ”Nas Tripas da Cobra Encantada” (Teatro de Bonecos).

na sexta (28/04), às 14h, “Qual o sabor da Lua? e ” O pescador, o anel e o reI” , com Tio Groselha e Tia Amanda (Contação de histórias), seguido de “Histórias Que Cabem na Mala”, com Alessandra Barros (Teatro de Bonecos), às 15h. Tudo Gratuito, livre para todos públicos, com audiodescrição e intérprete de Libras. O projeto Gama Vida e Arte Festival é realizado pela Associação Companhia Lábios da Lua e patrocinado pelo FAC-DF. Programação disponível no site Fechando a semana,(Contação de histórias), seguido de(Teatro de Bonecos), às 15h. Tudo Gratuito, livre para todos públicos, com audiodescrição e intérprete de Libras. O projeto Gama Vida e Arte Festival é realizado pela Associação Companhia Lábios da Lua e patrocinado pelo FAC-DF. Programação disponível no site gamavidaearte.com.br ou no Instagram @cialabiosdalua

O bonequeiro e curador do Festival de Teatro de Bonecos e de Contação de História do projeto, Marco Augusto de Rezende, fala que, no total, serão realizadas 16 atividades, sendo oito espetáculos e oito contações de história.

“A primeira semana foi empolgante, com espetáculos em que a magia da palavra que faz sonhar chega ao público, capitaneados por contadores de histórias e espetáculo de teatro de bonecos”, ressalta emocionado.

Espetáculos e Artistas

“A Fada das Histórias”, com Bruna Cordeiro, reúne diversos objetos cênicos como recursos para a narração oral. Uma fada vem do “Mundo Mágico” encantar e contar as mais lindas e divertidas histórias. Bruna Cordeiro – Atriz, palhaça, contadora de histórias, produtora cultural e advogada. Iniciou seus estudos teatrais em 2010, na Escola de Teatro Companhia da Ilusão (Brasília-DF). Desde então,vem aprofundando os estudos participando de várias vivências teatrais, oficinas, cursos em diversas vertentes das Artes Cênicas, workshops, imersões e pesquisas continuadas, com bastante enfoque na arte da palhaçaria. Atualmente faz parte do Grupo de teatro Marmotagem Cênica, que conta com quatro integrantes ávidos pela cultura e o fazer teatral, também integra a Companhia teatral Conpenhart.

Mamulengo Fuzuê – Thiago Francisco apresenta “Mamulengando”. Trata-se de um espetáculo Inspirado em cenas e personagens tradicionais do mamulengo. Figuras como o Coronel João Redondo, Janeiro, Capiroto, Zé da Sanfona, Cabo Zé Setenta, Rosinha do Bole-Bole e Benedito, entre outros, surgem para interagir com o público e reconstrir tramas que se tornam únicas a cada apresentação ao vivo. Thiago Francisco é brasiliense, nascido em Ceilândia (DF). Idealizador e coordenador do grupo Mamulengo Fuzuê, onde também atua como Palhaço Canção. É ediucador popular, ator brincante e bonequeiro, com repertório de números tradicionais de Palhaçaria, Mágica, Ventiloqiuia e Mamulengo.

“O circo literário da palhaça Biliska”, interpretado por Dai Siqueira – O espetáculo convida o expectador a embarcar, no universo colorido do circo, em uma aventura divertida onde a literatura, o brincar e o mundo das mágicas também fazem parte. As esquetes foram inspiradas em clássicos da literatura infantil mundial, autores renomados e em contos populares. Dai Siqueira – Há 15 anos realiza estudos, pesquisas e atuação na arte da palhaçaria.