Mariano Júnior lança “Não Inventaram Palavras” com foco em portadores de deficiência auditiva

“Queria compor uma música nova, escrever algo diferente e expressar alguns sentimentos. Passei a rabiscar e deletei vários arquivos, até entender que nem tudo cabia em palavras. Parece que realmente não inventaram todas as necessárias ainda.” Conta Mariano Júnior, que escreveu os arranjos, teclados e vocais para a gravação com a banda formada por Rodrigo Rocha (violões), Pedro Augusto (bateria) e Eduardo Neto (contrabaixo).

“Quando a música estava pronta fiquei muito feliz mesmo. Todos adoraram, até os mais críticos”. Em julho de 2019, em uma reunião com Rick Bonadio, ouviu a sentença: “Esta canção é um Hit de Novela”. Neste momento, Mariano já havia constatado que precisava vesti-la com um bom vídeo para apresentar ao público com força total.

“Convidei um grande amigo, gênio na criação de roteiros, David Rodrigues. Sugeri uma situação em que palavras não pudessem ser ditas e em alguns minutos visualizamos o personagem central: Ele deveria ser mudo. Claro. Por isto não conseguia falar. Me identifiquei pois em determinado momento da composição me senti meio mudo mesmo, não encontrava palavras.”

Mariano Júnior e David Rodrigues escreveram o roteiro, escolheram os atores e locações e partiram para a filmagem com uma equipe enxuta porém incrível. Frederico Braga se aproximou e os três se revezaram nas câmeras. Bernardo Schlemper e Juliana Lustosa protagonizaram o casal. Bruna Gomes, excelente maquiadora, também fez uma ponta como atriz em um trecho. Carol Elen e Fernanda Lustosa integraram a produção. As cenas foram gravadas no lindo café Le Parisien, nas ruas do Plano Piloto, na casa de Juliana e no estúdio do artista, o Estúdio Hertz. O resultado superou em muito todas as mais audaciosas expectativas e todos que viram o clipe se emocionaram profundamente.

“Não Inventaram Palavras” funde Folk e Pop em uma conversa com os estilos musicais de Tiago Iorc, Rubel, Melim e Rodrigo Suricato. Para o lançamento, Mariano Júnior optou por um formato de vanguarda: o Pre-save no Spotify e YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=rgbq4lOSaZY ) . Como funciona? Você clica no Pre-save e se inscreve. No dia 31 de janeiro, quando música e vídeo forem ao ar, o usuário recebe um aviso. O resultado decorre em um bom número de visualizações no dia do lançamento.

A metalinguagem de “Não Inventaram Palavras” também nos convida a pensar sobre acessibilidade. A participação de portadores de deficiência auditiva e o uso da a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) reafirmam o poder da comunicação não verbal.

Sobre Mariano Júnior:

O artista goiano se encantou pela música aos três anos de idade. Aos 14 se interessou pelo piano, ainda na igreja, quando ninguém mais tocava o instrumento. Além de músico, produtor, compositor, empresário, designer de áudio do grupo de teatro G7, é proprietário do Estúdio Hertz.

A trajetória musical de Mariano Júnior na capital federal começou em 2001 quando foi aprovado na UnB no curso de Composição. Tocou com as bandas Squema 6, Edição Extra, Mr Magoo, Henrique & Ruan e Toccata. Hoje se dedica ao seu projeto solo autoral e a sua banda 4-u Jazz’n’Roll que faz versões Jazz/Latino de músicas diversas. Lançou vídeos-clipes de suas músicas autorais como “Meio Outside”, “Som Particular”, “Numa Oração”, “Todo Mundo Tem Um Pouco de João”, “Basta Eu Pensar Em Você”, entre outros que podem ser vistos nas redes sociais.

Mariano produziu artistas conhecidos pelo público como Zero 10, Alysson Takaki, Thiago Lunar, Pedro Paulo & Matheus e Henrique & Ruan. Tem também um projeto pessoal que incentiva a música autoral chamado Mariano Júnior Café.

Criou o projeto “Apianando”, advindo de uma “brincadeira” nas redes sociais com publicação de vídeos do artista ao cantar músicas de Pop, Rock e MPB em um formato inusitado. A interatividade rendeu um crescimento de mais de 10 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram e Facebook. Em meio a músicas que vão desde “Luíza” (Tom Jobim) a “Por Enquanto” (Renato Russo), o compositor apresenta também gravações autorais em um cenário com piano acústico que resulta em 12 belas faixas. Em “Apianando” apresenta novas versões de músicas conhecidas que trazem suavidade e paz em um estilo lounge.

O artista tem se consolidado no cenário musical com a participação em eventos no Clube do Choro, Festival de Inverno do Conjunto Nacional, Pontão do Lago Sul, Feitiço Mineiro e no Sofar Sounds, além da gravação do DVD Mariano Júnior Café no Teatro da Caesb. A música e o carisma do artista surpreendem e encantam o público.

Serviço: Lançamento do single e videoclipe “Não Inventaram Palavras” de Mariano Júnior

Data: 29 de janeiro (quarta), às 21 horas

Local: Cervejaria Criolina (SOF Sul – Quadra 1 – Conjunto B – Lote 6)

Entrada franca

Ingressos gratuitos no Sympla: bit.ly/ingressosmarianojunior

Classificação: Livre

Informações: (61) 99991-4747.