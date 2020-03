Marileide Romão é a nova administradora de Santa Maria DF

Morou na casa de sua segunda irmã mais velha. Em 1992, veio morar Santa Maria, após ter sido contemplada com um lote doado pelo então governador Joaquim Roriz (em memória).

Nesse período, teve sua primeira oportunidade ao ser convidada por dois dos primeiros Líderes Comunitários da cidade: o senhor Sassá e a Dona Vandira, esta, (em memória) e muitos outros, para juntos trabalhar em busca do desenvolvimento da cidade e em prol da comunidade carente.

Já em 1993, foi convidada para ser Secretária da primeira Administração Regional, pelo senhor Mário Capim e permaneceu com o sucessor, senhor Ildeu de Oliveira (em memória), e este a apresentou um enorme horizonte de conhecimento sobre o contexto político e social, bem como, teve os primeiros contatos com os atores responsáveis pela gestão pública do DF, assessorou a Deputada Distrital Eurides Brito por mais de 10 anos, foi assessora técnica na área social da EMATER-DF, 2007 a 2010, foi secretária parlamentar da Deputada Distrital Liliane Roriz de 2011 a 2018 e atualmente é assessora parlamentar no gabinete da Deputada Distrital Jaqueline Silva.

Além de coordenar as campanhas das deputadas acima citadas, contribuiu diretamente nas campanhas eleitorais de Marcia Kubitschek, Tadeu Filipelli, e Joaquim Roriz Neto, todos para deputado federal.

Graduada em Serviço Social pela UNITINS-TO, aprendeu tecnicamente na Faculdade muito do que já praticava antes do conhecimento formal. Citação de trabalhos voluntários: cedeu a sua casa para formação da primeira turma de catequese(1994), com ajuda da sua irmã e amigos participou da distribuição de sopas, fazia a distribuição de cartas/correspondências nas residências (não tinha agência de correios) participação na Igreja com o grupo dos Vicentinos(2013) e Conselheira Regional de Saúde. Atualmente, cursa Psicologia na UDF, com finalidade de manter atualizada nos conhecimentos e desenvolvimentos humanos e educacionais.

Exerceu com dedicação, lealdade e fé em Deus, todos trabalhos que desempenhou, demonstra sempre grata pelas oportunidades que tivera, e está sempre em busca de novos desafios e crescimento. É uma grande visionária, espera sempre mais de si e dos outros

Foi publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, 2 de março, a nomeação da nova administradora de Santa Maria. O nome de confiança escolhido pelo governador Ibaneis Rocha o de Marileide Romão, que entra no lugar do administrador interino Erivaldo Alves.

Marileide é moradora da Qr 100 de Santa Maria desde 1992 da cidade e sempre foi atuante no meio político, porém geralmente nos bastidores, realizando o conhecido trabalho de formiguinha. Antes da nomeação ela atuava como assessora no gabinete da deputada distrital Jaqueline Silva.

Marileide sempre teve bom entrosamento com as lideranças da cidade e prestava trabalhos de assistência para a comunidade da QR 100. Quando possível também dava encaminhamento nas demandas de pessoas da cidade em diversos setores.

Muito atuante e com uma reputação ilibada, Marileide tem todos os pré-requisitos para ser uma excelente administradora.

Além da nomeação da administradora, outras trocas também foram feitas, confira a publicação na integra:

Diário Oficial do Distrito Federal Nº 40, segunda-feira, 2 de março de 2020 NOMEAR MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO para exercer o Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-04, de Administrador Regional, Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. EXONERAR ERIVALDO ALVES PEREIRA do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-05, de Chefe de Gabinete, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. CESSAR OS EFEITOS no Decreto de 06 de dezembro de 2019, DODF Edição Extra Nº 86 de 06 de dezembro de 2019, página 1, o ato que nomeou ERIVALDO ALVES PEREIRA, Chefe de Gabinete, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal, para responder interinamente, pelo Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-04, de Administrador Regional, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal, sem acumular vencimento. EXONERAR, por estar sendo nomeada para outro cargo, ADAIL MACEDO DA SILVA do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Coordenador, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. NOMEAR ADAIL MACEDO DA SILVA para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-05, de Chefe de Gabinete, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. EXONERAR, por estar sendo nomeada para outro cargo, ANGÉLICA BORGES CAIRES FREITAS do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. NOMEAR ANGÉLICA BORGES CAIRES FREITAS para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Coordenador, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. NOMEAR FABRÍCIO MARINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. EXONERAR, a pedido, PAULO RICARDO ANDRADE DE AZEVEDO DE ALMEIDA do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Coordenador, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal, a contar de 08 de janeiro de 2020. NOMEAR PRISCILLA RIBEIRO DIAZ SUAREZ para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Coordenador, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. EXONERAR CAMILA PEREIRA DOS SANTOS do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de A s s e s s o r, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. NOMEAR JÉSSICA BERNARDES FERNANDES para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor, da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 28 de janeiro de 2020, publicado no DODF nº 20, de 29 de janeiro de 2020, página 57, o ato que nomeou RAIMUNDA CLEIDE DE JESUS CARVALHO para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor Técnico, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. NOMEAR JESSICA MACÊDO PASSOS para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor Técnico, da Coordenação de Administração Geral, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. EXONERAR HENRIQUE ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Cultura, da Diretoria de Articulação, da Coordenação de Desenvolvimento, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. NOMEAR ROSÂNGELA FERREIRA DE LIMA para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Cultura, da Diretoria de Articulação, da Coordenação de Desenvolvimento, da Administração Regional de Santa Maria do Distrito Federal. IBANEIS ROCHA

Por: André Brayner

Da redação do Notícias de Brasília – 02/03/2020