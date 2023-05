Neste sábado(20), oito bandas independentes da capital se apresentarão na segunda seletiva do Festival Rock Autoral. Os shows serão das 15h às 19h, no Bar do Jappão, no Setor Sul do Gama. A primeira seletiva foi na última sexta-feira (13), quando outras oito bandas se apresentaram.

O evento faz parte das atividades do Projeto Gama Vida e Arte Festival Multicultural, que tem o objetivo de fortalecer a arte local promovendo espaços para que o público prestigie, ao vivo, o trabalho desses artistas, além de impulsionar a criação de comunidades em torno da música independente.

“O festival dá ao público a oportunidade de descobrir novas bandas e artistas que podem não estar recebendo a mesma atenção da mídia mainstream. Isso ajuda a diversificar o gosto musical e a apoiar a cena independente”, reforça Geovane Batista, coordenador-geral do evento.

A entrada é franca e livre para todas as idades. O projeto Gama Vida e Arte Festival é realizado pela Associação Companhia Lábios da Lua e patrocinado pelo FAC-DF. A programação completa do projeto está disponível no site gamavidaearte.com.br.

Primeira Seletiva

Na primeira seletiva ao vivo (realizada em 13/05), entre 8 concorrentes, foram classificadas as bandas Castilio, Caracol.A, Spools e StereoSoul. As bandas que disputarão quatro vagas na segunda e última seletiva ao vivo são:

2º e último dia seletiva (20/05)

15:00 – Subinstante

15:30 – Cerrado Córtex

16:00 – Pássaro Preto

16:30 – Ex-Óticos

17:00 – Abra Kebrada

17:30 – Amanita Muscaria

18:00 – Macakongs 2099

18:30 – Walk Again

Gama Vida e Arte É um Festival multicultural com várias atividades: um festival de hip hop nas modalidades breaking, batalha de rimas e mostra de grafites, um festival de rock autoral, uma coletânea de artes visuais, um jardim de cheiros, uma exposição sensorial, um festival de teatro, um festival de bonecos e contação de histórias, um curso de elaboração de projetos culturais, e ainda, dois espetáculos com uma hora de duração cada.

Acessibilidade O Coordenador-Geral do projeto, Geovane Batista, ressalta a importância da acessibilidade da iniciativa. “O Festival terá muitas outras atividades no decorrer deste ano e toda a programação conta com tradução em Libras, folders em braile e QR Codes espalhados em cada atividade dando o devido o acesso e respeito a quem tanto precisa”, disse.

Serviço:

O quê: Festival Rock Autoral

Quando: 20/05 – 15h – Apresentações da 2ª seletiva

Onde: Bar do Jappão – Quadra 4, comércio local 4, Setor Sul, Gama – DF

Informações: gamavidaearte.com.br ou no Instagram @cialabiosdalua