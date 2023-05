AgroBrasília: O Evento que Revela o Poder do Agronegócio no Coração do Brasil e Encanta Delegações Internacionais

A fim de apresentar à comunidade internacional em Brasília o potencial da atividade agropecuária no Centro-Oeste e no Planalto Central, e também promover o intercâmbio tecnológico e comercial entre países, a AgroBrasília realiza em 24 de maio o Dia Internacional. No evento, o Parque Tecnológico Ivaldo Cenci e as tecnologias disponíveis para a agricultura no bioma Cerrado, agricultura tropical e agricultura familiar poderão ser conhecidos pelas comitivas dos países. A AgroBrasília ocorre de 23 a 27 de maio, no PAD-DF, importante área rural do Distrito Federal.

O presidente da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF, que realiza a Feira), José Guilherme Brenner, ressalta que a AgroBrasília sempre teve o olhar para fora do Brasil, em razão da posição estratégica de estar no centro político do país, onde se localizam as embaixadas e representações diplomáticas de quase todo o mundo. “Nesse dia, nossa intenção é promover o agro nacional e construir pontes para novos mercados”, afirma.

O Dia Internacional é realizado em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

O diretor de Promoção Comercial do Mapa, Marcel Moreira Pinto, comenta sobre a participação do órgão na atividade. O ministério fez o contato oficial com as embaixadas, com convite formal para a Feira. “Na AgroBrasília, o Brasil pode mostrar o que tem de melhor em tecnologia e sustentabilidade no agro”, pontua.

A Embrapa e a Emater-DF vão receber as comitivas nas suas respectivas áreas no Parque Ivaldo Cenci. No espaço da Embrapa, os destaques serão as pesquisas e as tecnologias direcionadas à produção no bioma Cerrado. No da Emater-DF, os visitantes poderão ver técnicas de cultivo de mandioca irrigada, açaí, aquicultura e o apoio da empresa estatal a saneamento básico rural e à comercialização dos produtos. Também será visitado o campo demonstrativo de pulse, no qual estão plantadas 44 culturas entre feijões, gergelim, grão de bico, entre outras leguminosas. Produtos muito apreciados no mercado externo.

O presidente da Emater-DF, Cleison Duval, explica que a estatal mostra, no Dia Internacional, a sua forma de atuação, como é o atendimento aos produtores e como são planejadas e executadas as metodologias de assistência técnica e extensão rural. “As embaixadas e instituições internacionais proporcionam muita troca de informação, e os acordos de cooperação visam sempre levar oportunidade e novas tecnologias aos produtores, para mostrar ser possível produzir com qualidade, produtividade e sustentabilidade”, ressalta.

A coordenadora da área internacional da AgroBrasília, Ana Paula Vidal, registra que são esperadas comitivas de mais de 15 países e um público de 40 pessoas, entre embaixadores e adidos agrícolas e econômicos. “O Dia Internacional vem se consolidando ao longo das edições da Feira e esse formato, que conta com a parceria dos governos federal e distrital no convite e acompanhamento das comitivas, se mostra o mais atrativo aos visitantes estrangeiros.”

Feira AgroBrasília

Data e horário: 23 a 27 de maio, das 8 às 18 horas com entrada franca

Onde: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no PAD-DF, no Km 05 da BR-251, sentido Brasília-DF/Unaí-MG

Realização: Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF)

