No Gama, correligionários de Bolsonaro avançam com coleta de assinaturas do Aliança pelo Brasil

Na noite de segunda-feira, (06/01), a deputada federal pelo DF, Bia Kicis, esteve na Ponte Alta do Gama para mais uma reunião do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil.

Na ocasião Bia agradeceu pelo apoio dos moradores e correligionários do Gama e região na coleta de assinaturas para a oficialização da criação do partido do presidente Jair Bolsonaro.

A equipe do Gama Cidadão foi convidada para presenciar este momento. Confira abaixo o vídeo e fotos feito durante a reunião.

Na terça-feira, (07/01), foi a vez da equipe do suplente de senador, Felipe Belmonte participar de mais uma reunião com apoiadores também na Ponte Alta do Gama.

Pastor Ronaldo Cury, convidou amigos e lideranças para mais uma reunião acerca da coleta de assinaturas para a criação do novo partido.

Na ocasião cerca de 100 pessoas de todos os seguimentos da sociedade participaram. Entre eles, médicos, advogados, oficiais das forças de segurança e moradores da cidade.

No site da Aliança pelo Brasil, é possível saber como proceder com o preenchimento da ficha de apoio para criação do novo partido: www.aliancapelobrasil.com.br.

Nós do Gama Cidadão temos acompanhado, de perto, a caminhada política na região do Gama e entorno. Estamos em cima do lance.

Da redação do Gama Cidadão – 09/01/2020