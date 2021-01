Nova mesa mediadora do Fórum Comunitários e de Entidades do Gama é empossada

A nova mesa mediadora do Fórum Comunitários e de Entidades do Gama – FcomGama foi empossada na noite deste domingo, dia 03 de janeiro de 2021 (décima sétima composição desde a criação deste fórum em 2011).

Na reunião da posse que ocorreu no Espaço Ideias no setor norte do Gama os atuais integrantes da mesa debateram a importância de institucionalizar o fórum e trazer este debate para apreciação da comunidade com a criação do CNPJ e regimento interno, bem como a transparência de ações colegiadas e abertura para uma maior colaboração e fiscalização entre entidades e o poder público. Também foi debatida a importância da autonomia do fórum como observatório social e ponto focal da comunidade sem interferências partidárias ou de mandatos políticos e comissionados do governo.

O calendário de atividades para o próximo semestre será divulgado logo em breve pelos canais de comunicação do fórum e pelos principais veículos de comunicação da cidade.

A nova mesa mediadora tem o desafio de agregar e reunir a comunidade gamense para o debate sobre suas questões estruturais, sociais econômicas e culturais em meio ao período da pandemia.

Composição da nova Mesa Mediadora:

Iolanda Elisia de Oliveira

Maria Lourdes da Silva

Nízia Cecília Machado dos Anjos

Paulo Martins Vieira

Roberto José Batista de Farias

O chamamento para eleição da mesa mediadora do Fórum Comunitários e de Entidades do Gama foi feito através das mídias sociais do fórum, além da divulgação nos grupos de WhatsApp e mídias alternativas da cidade.

Sobre o FcomGama

O fórum é um espaço democrático, popular, didático, disposto a ouvir, esclarecer e construir ações, constituindo um local para o pleno exercício da cidadania, voltado e aberto a discussões que visam articular o diálogo de soluções para as necessidades e anseios dos cidadãos gamenses.

Da redação do Gama Cidadão – 05/01/2021