Novacap recebe pedidos por obras no Gama

Cidade com maior malha viária do Distrito Federal, a Administração Regional do Gama recorreu à administração pública, nesta terça-feira (19), em busca de equipamentos e técnicos para obras de recuperação asfáltica. Entre as solicitações destacam-se a aquisição de uma mini carregadeira “bobcat” e a disponibilidade de um operador de máquina patrol.

Outra demanda importante daquela região administrativa foi o andamento dos processos licitatórios para estacionamentos públicos nas quadras 23 e 50 do Setor Leste e na quadra 01 do Norte (SHIS Norte), além da construção de uma praça em frente ao colégio Cemi. As questões foram tratadas em reunião entre a administradora do Gama, Joseane Feitosa, e o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Cândido Teles.

“Todos esses processos para construção de estacionamentos e praça possuem projeto arquitetônico, cronograma e orçamento feitos por nossa equipe técnica, com vistas a agilizar o andamento dos mesmos. Nossa administração também foi contemplada com uma emenda parlamentar de três milhões para recuperação asfáltica e pavimentação, por isso é imprescindível o apoio da Novacap”, afirmou Joseane.

A construção e a manutenção de calçadas, bem como a adaptação desses passeios públicos com rampas de acessibilidade, também foram apresentadas como prioridades na cidade do Gama. Com o início da estiagem no Distrito Federal, a administradora solicitou a construção de bocas-de-lobo e reparos em tampas na rede de água pluviais – de acordo com Joseane, “medidas para prevenir enchentes no próximo período chuvoso”. Também foram demandadas poda de árvores e roçagem em diversos pontos da cidade, ações importantes neste momento de seca.

Uma das áreas de lazer mais utilizadas pelos jovens do Gama, a pista de skate também carece de reforma. O projeto já se encontra sob análise da Diretoria de Edificações da Novacap e inclui a construção de uma quadra de futevôlei anexa ao local.

Todas as demandas apresentadas pela administradora foram encaminhadas aos respectivos setores responsáveis da Novacap. O próximo passo são as análises de viabilidade, com objetivo de acelerar a entrega dos pleitos.

* Com informações da Novacap – 20/05/2020