IFC Camboriú promove evento on-line sobre cão-guia como instrumento de mobilidade e inclusão

Nesta quinta-feira dia 12/10, às 19h30, o Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú promove a palestra on-line sobre o tema: “O cão-guia como instrumento de mobilidade e inclusão social”. O evento contará com audiodescrição e será transmitido no canal do IFC Camboriú, na plataforma Youtube.

Para debater o assunto, a live conta com a presença da professora do IFC Santa Rosa do Sul e usuária da tecnologia assistiva cão-guia, Luana Tillmann, e o docente do Programa Cão-guia do IFC, Leonardo Goulart.

O evento é aberto ao público e gratuito.

A transmissão ao vivo vai ser trametida aqui no portal Gama Cidadão, clique no player abaixo ou no link do canal: https://www.youtube.com/ifcoficialcamboriu

Confira o currículo dos palestrantes:

Leonardo Goulart Nunes

Atualmente está como professor no Programa Cão-Guia do IF Catarinense – Campus Camboriú, treinando formando duplas entre cães-guia e pessoas com deficiência visual. É mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PUC-GO; Especialista em Treinamento e Instrução de Cães-Guia para pessoas com deficiência visual pelo Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú; Especialista em Planejamento Urbano e Ambiental pela PUC-GO; Bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás – UFG e autor do livro “Ambiente Natural e Aprendizagem” publicado pela editora Appris em 2015.

Luana Tillmann

Mestrado Profissional em Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal Catarinense, Brasil(2020). Professora do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul.

*Com Informações do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú