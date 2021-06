Em junho, o fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ock Soo Park, se reuniu com a 38ª Primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro. Registrando um evento muito importante para a expansão do evangelho em todo o país.

O encontro teve duração de 30 minutos aconteceu no Palácio do Planalto, onde o pastor Ock Soo Park compartilhou com muita sabedoria, clareza e objetividade, sua experiência de como recebeu o perdão dos pecados e mostrando como o Senhor Jesus Cristo o justificou.

Participou do encontro também do pastor José Kim, missionário sul-coreano que foi enviado e está missionando desde 1989 no Brasil.

Ao falar sobre o segredo do perdão dos pecados, pastor Ock Soo Park fez um breve relato de seu testemunho de vida com Deus à primeira-dama. Sua caminhada cristã começou aos 19 anos.

“Embora tivesse ido para a igreja desde criança, vivi uma vida bem escura, cheia de mentiras até 1962. Eu roubava bastante e tinha peso na consciência. A partir daquele ano recebi uma grande mudança. Lidando com a Bíblia meu coração começou a ser transformado. Entendi que Jesus morreu na cruz por mim e que meus pecados foram perdoados”, relatou.

“É muito lindo o seu testemunho de vida. É maravilhoso saber que Deus lança os nossos pecados no mar, só não podemos nos esquecer que nosso testemunho precisa impactar outras pessoas”, declarou Michelle.

O pastor Ock Soo Park também contou como se iniciaram os trabalhos da International Youth Fellowship – IYF (Comunhão Internacional de Jovens).

Encerrando o encontro, o pastor Ock Soo Park agradeceu o tempo concedido da primeira-dama e disse que se esforçará ainda mais para desenvolver os trabalhos com os jovens no Brasil, a IYF trabalha fortemente através de programas socioeducativos que incluem palestras de educação emocional. A primeira-dama agradeceu pelas orações pelo País, pelo governo e por ela.

A partir desta reunião, será acertada uma parceria formal com a Pátria Voluntária para que a Missão Boa Notícia e a organização International Youth Fellowship – IYF possam trabalhar com várias associações parceiras do programa em todo o Brasil.

A Primeira-Dama manifestou o seu desejo de encontrar o pastor Park pessoalmente e também encaminhará um encontro com o Ministro da Educação Sr. Milton Ribeiro e a Ministra Damares Alves (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).

Leia mais: https://www.gndaily.kr/news/articleView.html?idxno=39425

Site: Missão Boa Notícia

*Com informações da IYF Brasil – 18/06/2021