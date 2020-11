Obras do novo Caic do Gama custarão R$ 10,4 milhões

Empresa vencedora da licitação deverá entregar a nova estrutura do Caic do Gama em um ano e meio. Escola está fechada desde 2018

Ao custo de R$ 10,4 milhões, o Centro de Ensino Castello Branco, no Gama, será totalmente reconstruído. As obras são fruto de um contrato entre a Secretaria de Educação, e a empresa Manc – Manutenção e Construção, Eireli, vencedora da licitação. O Caic Castello Branco está fechado desde 2018. Antes da pandemia, os 300 estudantes tinham aulas na Escola Classe 29 do Gama (Caic do Gama)

A nova escola terá 22 salas de aula para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de dois laboratórios, salão multiuso, salas de leitura, de música, sensora motora e multimídia, e ducha infantil. O projeto também inclui pátios cobertos e descobertos, casa de bonecas, parquinho e quadra descoberta com vestiários de apoio.

A empresa tem o prazo de um ano e meio para entregar a escola pronta no terreno de 13,2 mil metros quadrados, sendo 5,6 mil metros quadrados de área construída. O novo centro de ensino deverá ter ainda hortas, paisagismo, área verde, reservatórios de água, e uma central de gás.

O novo Caic terá quatro blocos, onde estarão dispostos uma cozinha industrial, refeitório, banheiros, e salas administrativas. A escola deverá também ser acessível, com passarelas cobertas, uma rampa e três escadas, além de um anfiteatro com estrutura adequada. Toda a construção será cercada, com guarita instalada na entrada.

*Com informações do Correio Braziliense e da Secretaria de Educação