Número de programas passou de 3.128, em 2011, para 4.650, em 2020

A oferta de cursos de mestrado e doutorado no país cresceu 48,6% na última década, de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O número de programas de pós-graduação passou de 3.128 programas, em 2011, para 4.650, em 2020.

Destinado a profissionais graduados em nível superior, um curso de pós-graduação é oferecido em duas modalidades: a pós-graduação lato sensu, que envolve as especializações e os Master in Business Administration (MBA), e a stricto sensu, que apresenta uma vertente mais acadêmica e científica englobando mestrado e doutorado. A diferença entre elas é o nível do aprofundamento de estudo do aluno durante o curso.

No contexto social em que o mercado de trabalho está competitivo, ter um curso de pós-graduação torna o profissional mais atrativo aos olhos da empresa. O mesmo vale para pessoas em cargos de liderança e gerência, afinal, a pós-graduação contribui para atualizar os conhecimentos, além de trazer outros benefícios como o network.

Além disso, a formação de pesquisadores e profissionais qualificados com pós-graduação “é fundamental para o desenvolvimento contínuo do conhecimento científico e tecnológico, assim como para o desenvolvimento econômico e social do País”, conforme pontuou presidente da CAPES, Benedito Aguiar, durante a Feira de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo (EXPO PG-USP) realizada na última segunda-feira (9).

Stricto Sensu ou Lato Sensu

A pós-graduação stricto sensu é voltada para geração do conhecimento, por isso é destinada à formação de docentes, pesquisadores e profissionais com capacidade de liderança e inovação.

Durante o curso de mestrado e de doutorado, o aluno deverá realizar disciplinas e desenvolver seu projeto de Dissertação ou Tese. Após cumprir as exigências do curso e defender a Dissertação ou Tese, o aluno recebe o título de Mestre ou de Doutor.

O prazo para o mestrado varia de 24 a 48 meses e, para o doutorado, de 36 a 60 meses. O Doutorado Direto pode ser concluído em até 72 meses, dependendo do programa e/ou do curso.

Já a pós-graduação lato sensu é oferecida, em sua maioria, pelas universidades. Os cursos possuem duração mínima de 360 horas e, ao final, o aluno recebe certificado de especialista.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil