Estão abertas as inscrições para o programa “Future Rising Fellow”, oferecido pela ONG Girl Rising, para jovens de 17 a 24 anos que sentem vontade de se engajar em causas envolvendo o combate às mudanças climáticas e à desigualdade de gênero. Para se candidatar é preciso preencher um formulário de três etapas, com perguntas em inglês sobre você, seus sonhos e suas ideias. As inscrições seguem até o dia 24 de março.

Com duração de um ano, os encontros são virtuais e abertos para todas as nacionalidades. Além da experiência de viver e trabalhar com causas relevantes, as jovens selecionadas vão receber uma bolsa de até US$ 5 mil (algo em torno de R$ 25 mil) para realizar essa vontade de transformar a realidade.

Durante o programa, os estudantes vão receber apoio financeiro, profissional e criativo, juntar-se a uma comunidade global em crescimento, participar de reuniões mensais e oficinas de contação de histórias e criar um trabalho narrativo sobre equidade de gênero e mudanças climáticas.

São duas as principais exigências: conseguir compreender a língua inglesa e ter vontade de realizar projetos de storytelling , ou seja, de conhecer pessoas e contar a história delas. Durante as aulas, os candidatos selecionados vão participar de debates e workshops com profissionais que vão ajudá-los a desenvolver os trabalhos. Neste ano, eles terão foco em segurança alimentar e hídrica ou soluções locais para as mudanças climáticas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil