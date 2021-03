PAB e Mercado Livre se unem para promover o Artesanato Brasileiro

Para destacar a novidade ao consumidor, o Mercado Livre terá um espaço especial no site dedicado ao tema

O Mercado Livre e o Ministério da Economia, através de seu Programa do Artesanato Brasileiro ( PAB), iniciam uma parceria inédita para democratizar o comércio e o acesso aos meios de pagamento para artesãs e artesãos de todo o Brasil. A ação terá algumas iniciativas de formação ao longo do mês de março e pretende promover produtos artesanais brasileiros dentro do marketplace.

O objetivo é apoiar a inclusão de artesãos cadastrados no SICAB (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro) no Mercado Livre, dar visibilidade aos seus produtos para o consumidor da plataforma e assim potencializar a geração de trabalho e renda. São mais de 163 mil artesãs e artesãos cadastrados no programa.

Na primeira fase do projeto foram mobilizados coordenadores de artesanato dos estados, representantes da confederação nacional de artesanato, e gestores SEBRAE nas unidades da federação para que eles conhecessem o ecossistema de soluções do Mercado Livre. Além disso, foi realizado um webinar ao vivo e gratuito apresentando as soluções digitais da companhia para artesãs e artesãos de todo o Brasil.

“A ação reforça o compromisso do Mercado Livre em democratizar o comércio eletrônico e impulsionar o consumo de impacto positivo, oferecendo ferramentas para a inclusão digital e financeira de empreendedores de todo o país” afirma Laura Motta, Gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil. Sobre o Programa do Artesanato Brasileiro

O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) tem o objetivo de coordenar e desenvolver atividades que visem a valorizar o artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, além de desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal.

As ações do Programa possibilitam a consolidação do artesanato brasileiro enquanto setor econômico de forte impacto no desenvolvimento das comunidades, a partir da consideração de que a atividade é disseminada em todo território nacional, possuindo variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura regional.

Sobre o Mercado Livre