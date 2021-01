Paulo Fernando Melo, piauiense de coração e agora de direito

Título de cidadão piauiense foi concedido pela Assembleia Legislativa do estado do Piauí

O professor e advogado Paulo Fernando Melo recebeu, por decreto, em dezembro de 2020, o título de cidadão piauiense. A iniciativa é do deputado estadual Marden Menezes (PSDB-PI) e a honraria foi concedida pela Assembleia Legislativa do Piauí.

“Me sinto duplamente honrado já que no ano passado havia recebido o título de cidadão piripiriense, terra da minha família materna que são, inclusive, fundadores da cidade agora sou cidadão piauiense. Fiquei muito lisonjeado com o reconhecimento”, disse Paulo Fernando.

Com entusiasmo, Paulo Fernando detalhou alguns de seus projetos para 2021. Entre eles, a volta a sala de aula, o lançamento de uma biografia do saudoso deputado Enéas Carneiro e os destaques de sua vida política como a volta ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

“Tivemos um 2020 difícil em face a pandemia, mas vislumbramos um 2021 de muito trabalho. Estou em alguns projetos este ano como os relacionados ao movimento pró-vida e pró-família, do qual faço parte a 30 anos. Também estou participando do projeto da biografia do meu ex chefe e saudoso Dr Enéas Carneiro que será lançada pelo jornalista Renato Veloso ainda este ano”, adiantou.

De volta ao PTB, Paulo Fernando contou seus planos políticos visando as eleições de 2022 e fez um histórico de sua carreira política.

“O PTB acatou nossa emenda de alteração estatutária e passou a defender a vida desde sua concepção até a sua morte natural. Ou seja, um partido que luta contra o aborto em defesa da família. Estou de volta ao PTB, que tem demonstrado uma nova vertente, um partido conservador, mudando inclusive suas cores para verde e amarelo e mudando seu programa. Sobre a liderança do presidente nacional, Roberto Jefferson estamos trilhando um bom caminho para as eleições de 2022”, pontuou Paulo.

Histórico nas eleições

Paulo Fernando lembrou seu retrospecto eleitoral e demonstrou uma notável melhora em seu desempenho nas eleições.

“Em 2010 fui candidato a deputado federal pela primeira vez pelo PTB e obtive 13.750 votos. Em 2014 fui novamente candidato dobrando a votação com 27.444 votos pelo PSDB e em 2018 pelo Patriota obtive 31.183 votos ficando na 11ª colocação, entre os mais votados para deputado federal”, concluiu o professor Paulo Fernando.